Con Malvinas y Presupuesto como protagonistas, se viene una semana cargada en el Congreso

La Casa Rosada enviará esta semana ambas iniciativas. Además, el Senado apura Inocencia Fiscal II y la nueva Carta Orgánica del Banco Central, mientras la oposición, en Diputados, busca arrinconar al Gobierno con los temas que forzó dictaminar en la última sesión: endeudamiento y emergencia en discapacidad.

La actividad política se concentra esta semana en el Congreso . Además de la presentación del Presupuesto 2027 , allí recalará el proyecto de Malvinas que el presidente Javier Milei anunció por cadena nacional. Además, en el Senado se reanuda el debate por la Reforma Política mientras que la oposición, en Diputados, empujará los proyectos de endeudamiento y discapacidad a los que les fijó día y hora para firma del dictamen en la última sesión .

Se vienen días de alto voltaje en el Congreso. La semana quedará signada por el envío de dos proyectos de la Casa Rosada. Por un lado, el 15 vence el plazo para que el Presidente envíe a la Cámara de Diputados el Presupuesto 2027. Así que, las miradas estarán puestas no sólo en las prioridades –y recortes– que fije el mandatario para su cuarto año de Gobierno (nada menos que año electoral), sino también en las proyecciones del dólar e inflación, entre otras variables que se plasman en la “ley de leyes”.

Así mismo, se espera la presentación del proyecto de defensa de la soberanía nacional , que contempla sanciones para compañías vinculadas a operaciones no autorizadas en Malvinas y la creación de un Consejo de Seguridad Nacional.

En este contexto, este lunes, el Presidente volverá a recibir en la Casa Rosada a los diputados y senadores libertarios . El encuentro se produce luego de la “clase” de economía que el mandatario les brindó a la tropa en el último encuentro a puertas cerradas, y que incluyó la entrega del libro La economía en una lección de Henry Hazlitt. En esta oportunidad, la charla de Milei apunta a explicar la letra chica de ambos proyectos.

Con ambas iniciativas, el oficialismo apunta a copar buena parte de la agenda. Pero no será lo único que ocurrirá esta semana. Por caso, el martes por la tarde, tal cual anticipó la jefa del bloque de La Libertad Avanza Patricia Bullrich en la última sesión, el Senado reanuda el debate por la Reforma Política.

Si bien todavía los votos para eliminar las PASO no están, la ex ministra de Seguridad buscará que se debatan los diferentes aspectos técnicos que se incluyen en la iniciativa. Estos van desde Ficha Limpia hasta la eliminación del debate presidencial, pasando por cambios en el financiamiento de los partidos políticos, entre otros puntos salientes.

Asimismo, aunque todavía no es oficial, las intenciones de Bullrich son sesionar este jueves para sancionar dos proyectos de corte económico: Inocencia Fiscal II y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Ambas iniciativas fueron dictaminadas la semana pasada y apuntan a fortalecer el plan económico del Presidente.

Esa misma sesión podría incluir en el temario el proyecto para la transferencia progresiva de competencias de la Justicia Nacional al Poder Judicial porteño, así como la ley de Biocombustibles. Sobre este último tema, el oficialismo sigue trabajando en acercar posiciones para tener los votos en el recinto, luego de que la semana pasada Bullrich debiera suspender la sesión por falta de adhesiones.

Diputados: las negras también juegan

La oposición también aguarda contar con su cuota de protagonismo esta semana. Tal cual se votó por unanimidad en la última sesión convocada por la oposición, el martes las comisiones de Finanzas y de Defensa del consumidor se reunirán para debatir las decenas de proyectos que buscan aliviar la situación de las familias endeudadas.

En una semana cargada, la oposición buscará tener su cuota de protagonismo.

Al día siguiente, el miércoles, en un plenario, se reúnen las comisiones de Discapacidad y Presupuesto, para avanzar con el debate de la prórroga por un año a la Emergencia en Discapacidad.

Las miradas no solo estarán puestas en cómo se las ingenia la oposición para ponerse de acuerdo en torno al tema endeudamiento y llegar al recinto de la manera más alineada posible. Sino también en qué hará La Libertad Avanza. A diferencia de otros debates forzados por la oposición, en esta oportunidad, el bloque presentará su propio texto en ambos debates.