Juan Carlos Mas: "En motos, la amplitud de base de la pirámide es una oportunidad porque son nuestros futuros clientes"

El director comercial de la División Rodados de Grupo Simpa destacó los cambios en la industria durante el panel de cierre de Ámbito Debate sobre Nueva Movilidad.

El director comercial de la División Rodados de Grupo Simpa, Juan Carlos Mas, resaltó el potencial de crecimiento de las motos.

El director comercial de la División Rodados de Grupo Simpa , Juan Carlos Mas , analizó el cambio de comportamiento de los usuarios y el potencial de crecimiento del mercado de motos durante el panel de cierre de Ámbito Debate sobre Nueva Movilidad .

En el ciclo, moderado por el jefe de redacción de Ámbito, Ariel Basile , Mas se refirió a “un cambio a un ritmo vertiginoso en los últimos tiempos”, al comparar: “ Hace diez años, si nos decían monopatines pensábamos en un juguete. Hoy es un medio instaurado que tiene un futuro enorme por delante ”.

Resaltó también la consolidación de la moto como elemento fundamental en movilidad. “ Con el contexto urbano y el aumento del tráfico que va mucho más rápido que la inversión en infraestructura, plantea una gran solución ”, indicó.

Y sentenció: “De aquí a diez años, el mercado de motos va a seguir siendo importante y focalizado en las cilindradas de media y baja gama. Pero veo un crecimiento hacia arriba y una coexistencia entre diversas formas de transporte, sea público o privado”.

Al poner el foco en los consumidores, Mas definió que los usuarios “ han cambiado en los últimos años, están muchos más informados y más exigentes , lo que complejizó la relación con las terminales”.

“Hoy buscan un muy buen producto a un muy buen precio y no termina ahí. También hay un tema de respaldo de servicio y posventa”, observó y destacó que “todo esto está envuelto en una experiencia de compra y de uso”.

“Hoy no hay una palabra que aglutine lo que busca. No es un tema de precio in producto, son condiciones necesarias, pero no suficientes a nivel individual”, analizó y marcó tres ejes: “Busca el transporte en sí, el uso como herramienta de trabajo y el tema recreativo”.

“Son clientes diferentes, pero comparten un perfil común. No solo en el mundo de la moto, sino en general, son más conscientes de lo que quieren y demandan más”, apuntó el referente de Grupo Simpa, que distribuye 15 marcas de gama media o alta, como Harley Davidson, KTM y Royal Enfield en el país.

Las motos, un mercado en auge y con alto potencial

En tanto, Mas pronóstico que el mercado de las motos “va a alcanzar un récord de 800.000 unidades en Argentina, de las cuales 700.000 son de baja cilindrada”, tras lo cual afirmó: “Esta amplitud de base de la pirámide es una oportunidad, porque son nuestros clientes del futuro”.

Entre las cosas que faltan, planteó que “lo que todo empresario pide es previsibilidad y reglas claras” y, a nivel particular, sostuvo que “la financiación debería ser absolutamente normal del día a día”.

La sostenibilidad como concepto

Finalmente, Mas aclaró que “si bien distribuimos marcas eléctricas, la sustentabilidad no es solo lo eléctrico, sino que tiene que ver con todo un proceso desde la concepción del producto y todo su mantenimiento”.

En ese sentido, resaltó el cuidado de Grupo Simpa del medio ambiente al señalar: “Todas las motos que comercializamos cumplen con la normativa de Euro 5 Plus, vinculada a los más altos estándares. Esa es la mejor forma de ratificar el compromiso de la compañía”.

“Va a entrar en el abecedario una palabra que tiene que ver con el medio ambiente. Es algo que va a estar presente en el corto plazo de una manera que no se vio hasta ahora, sobre todo en el cliente. Va a terminar siendo un factor clave en su decisión de compra”, resaltó.