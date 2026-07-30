Gian Carlo Aubry, CEO de Nestlé Argentina: "La gente valora la sustentabilidad, pero no está dispuesta a pagar un plus por eso"

El alto ejecutivo nacido en Suiza está por segunda vez a cargo de la filial local de la multinacional. Reveló el papel que juegan la innovación y la inversión en la estrategia para sobrevivir a las crisis locales desde hace casi 100 años.

Gian Carlo Aubry es el CEO de Nestlé para Argentina, Uruguay y Paraguay. Al igual que la compañía, es suizo y hace 8 años que está al frente de la filial local. En rigor, esta es la segunda vez que está a cargo de la operación en Argentina, dado que también se desempeñó en el país entre 1989 y 1993.

Estas dos etapas de convivencia con la realidad argentina le dieron a Aubry un know how muy afinado sobre los ciclos económicos del país. Pero el suizo cuenta además con un plus, según reveló durante una entrevista con Ámbito : “Tengo una visión muy amplia de Argentina por haber estado dos veces trabajando en este país. Y además porque mi mujer es argentina y tiene su familia aquí. Esto me permite tener cierta visión, un cierto conocimiento de Argentina, que otros extranjeros no tienen ”.

Aubry recibió a este medio en el colorido stand que Nestlé mantuvo este año en la exposición Rural de Palermo , que cerró la semana pasada, rodeado de cartelería de algunas de las marcas emblemáticas de la firma, como Nesquik, Purina, Nido y Nescafé .

Durante la charla, el alto ejecutivo dejó varias definiciones sobre la importancia que tiene la sustentabilidad en las operaciones locales y globales de la compañía.

Y también sobre la necesidad de seguir invirtiendo e innovando como estrategia para poder surfear todas las olas -buenas y malas- que presenta cíclicamente la economía argentina, país donde la tradicional empresa alimenticia de capitales suizos tiene presencia hace casi 100 años.

Periodista: ¿Qué resultados le dejó a Nestlé participar de una exposición donde el campo es protagonista excluyente?

Gian Carlo Aubry: La exposición rural es algo que a mí siempre me pareció interesante, muy nacional, muy relacionada con el campo, pero también con la tecnología, con novedades que podemos llamar genética o industrial. Además genera un interés muy grande de la población. Para nosotros es de suma importancia porque estamos en contacto directo con nuestros consumidores y también con las nuevas generaciones de consumidores que son los niños, y los adolescentes. Aquí tenemos la posibilidad de vender y promocionar nuestros productos, pero también de explicar cosas un poco diferentes, que tienen que ver con la parte de sustentabilidad.

P: ¿Qué lugar ocupa la sustentabilidad en la agenda de Nestlé?

GCA: Nestlé es una empresa grande, que produce mucho, que invierte mucho, pero que también busca devolver al planeta algo positivo. Y en ese sentido tenemos planes de ayudar en la agricultura regenerativa, en el café, en el cacao; tenemos también incentivos en todo lo que es la recuperación de materiales de embalaje, de plástico, de reducción de plástico, de recuperación de aluminio con las cápsulas de Nespresso.

Son cosas quizás que el consumidor no conoce y en una feria como esta encontramos un momento en el cual podemos explicar a viva voz lo que estamos haciendo y también recibir un feedback para ver si a la gente le interesa, le parece importante o no, también con la idea de adecuar nuestros programas. Es una manera de mostrar las novedades que tenemos, nuestras marcas, y recibir un feedback de nuestros consumidores de manera muy directa.

P: ¿Y qué respuesta encuentran respecto de la sustentabilidad por parte del consumidor argentino?

GCA: Si miramos las encuestas que existen a nivel de sustentabilidad, hay una cierta cantidad de consumidores, que son mayoría, que declaran que la sustentabilidad es algo importante y que verifican o hacen ciertas elecciones de acuerdo a la sustentabilidad. Dentro de esos consumidores tienes varias categorías que están más o menos interesados en la sustentabilidad. Entonces, en esto hay un beneficio.

Después hay otros que conocen el tema pero que no le dan tanta importancia y otros que le dan cero importancia. Ahora, el consumidor latinoamericano, para no hablar de solamente el consumidor argentino, todavía no está tan involucrado en la sustentabilidad como puede ser un consumidor europeo.

Creo que Europa es el lugar donde la sustentabilidad y la conciencia existe y es algo que se construyó durante mucho tiempo. En Estados Unidos la sustentabilidad es menor, porque también hay un gobierno que no apoya mucho la sustentabilidad, pero diría que poco a poco las cosas están avanzando.

Tenemos la suerte de trabajar en una compañía como Nestlé que globalmente apoya la sustentabilidad. No es que Nestlé Argentina lo haga por su cuenta, sino que Nestlé en su globalidad lo hace y nos ayuda y nos obliga a desarrollar planes de sustentabilidad con nuestros proveedores, ya sean de materia prima o de material de embalaje.

Y también desarrollamos internamente y externamente programas sociales que permiten concientizar a la gente sobre la importancia de la sustentabilidad, que es en definitiva una responsabilidad también individual, como la acción de colocar una botella de plástico en un lugar donde se puede recuperar y no tirarla en el río o no tirarla en la basura común. Todo esto es un proceso de una sociedad que va evolucionando con el tiempo. Y esta evolución es lenta.

P: ¿Y cuánto cree que influye el tema de la sustentabilidad al momento en que el consumidor elige un producto?

GCA: Primero que nada hay que tener en cuenta una cosa: el consumidor no está de acuerdo en pagar un plus para financiar la sustentabilidad. Estamos totalmente conscientes de esto y por eso todo lo que hacemos en sustentabilidad lo tratamos como un negocio, en el sentido de que tiene que ser rentable, tiene que tener un retorno y tiene que ser lo más eficiente posible para tener el costo más bajo posible.

Después, hay consumidores que reconocen el esfuerzo de una compañía y que van a comprar este producto porque saben que este producto tiene detrás de esto un plan de sustentabilidad, algo que ayuda al planeta. A otros quizás esto no les importa y miran otras cosas. Pero a medida que la conciencia avanza, a medida que la gente reconoce y cree en lo que estamos haciendo, va a ser cada día más importante contar con este aspecto sustentable.

Hoy en día en finanzas hay fondos de inversión que buscan solamente empresas que tienen un plan de sustentabilidad, porque son más verdes que otros. Pero este es un proceso de cambio y todo cambio toma su tiempo. Y esto, siendo un cambio que está ligado también a un costo o ligado a una emoción, toma aún más tiempo.

P: Usted dijo en 2022 que si bien el panorama argentino era complicado, Nestlé mantendría firmes sus planes de inversión. ¿Ese contexto y esa frase mantienen vigencia en la actualidad?

GCA: Sí, por supuesto. Nestlé hace 96 años que está en Argentina y hace más de 100 años que estamos en Brasil. Si tú miras los productos que importamos, hace mucho más de 96 años que estamos acá en Argentina, más de 100 años. Y Nestlé es una empresa que se caracteriza por decir si voy a un país me instalo y me quedo. No me voy a ir porque la situación es mala. No me voy a ir porque el gobierno es X. De una manera u otra nos quedamos y trabajamos en el contexto que existe en ese momento.

Y trabajamos con todos los gobiernos. El único país donde no estamos es en Corea del Norte. Estamos inclusive en Cuba, donde hicimos inversiones. No es que todo funcione de maravilla, pero estamos en Cuba. Entonces, cuando hablamos de inversiones, de acuerdo a nuestras posibilidades, de acuerdo al contexto de nuestras posibilidades, seguimos con las inversiones.

P: ¿Cuál es la clave para sostenerse en contextos tan diversos y por momentos adversos?

GCA: Si una empresa quiere estar vigente, si quiere pasar las crisis, necesita realizar inversiones continuas que le permitan ser más competitiva; que le permitan adaptarse a la situación del momento y a la situación sobre todo futura. Por ejemplo, se ha hablado mucho sobre el hecho de que muchas empresas en Argentina estaban cerrando. Ahora quizás sería interesante preguntarse ¿por qué están cerrando? ¿Cuánto han podido adaptarse? ¿Cuánto han podido sobrevivir financieramente? ¿Hacían las cosas como tenían que hacer? Entonces vemos que la inversión es necesaria para mantener tus fábricas vigentes, para mantener la calidad, la producción, para que las máquinas no fallen. Y además, si hay oportunidades de negocio, para invertir en nuevas líneas.

En Nestlé Argentina hemos hecho las dos cosas. Hemos invertido en nuevas líneas, hemos invertido en mantener nuestras fábricas vigentes estos últimos ocho años llevo acá, pero antes también hubo inversiones.

Acabamos de terminar el año pasado una inversión de más de 11 millones de dólares para el desarrollo de tres nuevos chocolates. Acabamos de hacer una inversión también de más de 12 millones de dólares para aumentar nuestra capacidad de producción de leche en polvo. Estamos haciendo inversiones importantes en Purina. Hicimos una inversión en aguas, entre otras.

O sea, se hacen inversiones porque es necesario. Si dejas de invertir, no vas a avanzar. Entonces, tienes que encontrar la manera de hacer buenos negocios para obtener el dinero necesario para invertir.

Somos una compañía acá en Argentina en la cual vivimos únicamente de lo que vendemos, producimos y cobramos. Y no vamos al banco, lo hacemos todos nosotros, ni siquiera con dinero de Suiza. Operamos con total independencia financiera y económica de la casa matriz.

P: ¿Eso de alguna manera los alivia al momento de tener que dar explicaciones sobre la cambiante realidad argentina a la casa matriz?

GCA: Hace 96 años que Nestlé está en el país. Entonces en Suiza se conoce la realidad argentina de arriba por abajo, de izquierda a derecha, no hay ninguna sorpresa. Pero lo que buscan en Suiza es que nosotros tengamos una buena salud financiera para justamente poder vivir con lo que producimos, vendemos y cobramos. A partir del momento que tienes una situación sana se da este marco en que te dejan hacer las inversiones que quieras.

P: ¿Cómo está hoy la demanda de los productos de Nestlé en Argentina?

GCA: Usted sabe que hubo un crecimiento fuerte hasta el 2023, y en 2024 hubo lo que llamamos un crack muy fuerte. Todas las industrias de consumo masivo tuvieron un decrecimiento fuerte, una caída de un 15 o un 25%. Se pasó de un modelo especulativo, donde la hiperinflación, la falta de productos, hacía que todo lo que tenías se vendía. Y tenías un stock en tu casa como consumidor, y tenías un stock de productos alto en el comercio. Desde eso se pasó a un concepto mucho más competitivo en el 2024, con una caída de los stocks, en el cual tu stock personal en tu casa empezaste a consumirlo y el comercio hizo lo mismo. Y el consumidor empezó a comprar de manera más racional y no especulativa, ya no pensando que mañana va a ser más caro, sino al contrario, que mañana va a ser más barato, porque hubo una adecuación en los precios y en la demanda.

Ahora en 2026, la competitividad, la eficiencia, el precio correcto, el mix de canal correcto, un SKU correcto, hacen que tu empresa crezca o no crezca, hace que ganes market share o pierdas market share. Todavía el consumo no se recuperó versus el 2023, pero estamos en una fase lenta pero positiva de recuperación.

Además hay un contexto económico en el cual al mismo consumidor se le agregaron en los últimos años ciertos gastos de servicios, como electricidad y otras cosas subvencionadas, que hicieron que tenga menos dinero disponible. Pero al mismo tiempo si tiene una mínima capacidad de ahorro no va a gastar en comida, lo va a gastar en ahorrar en dólares, en un viaje, lo va a ahorrar en otras cosas o invertir en otras cosas.

Entonces, ahora las compañías de consumo masivo tienen una lucha para atraer al consumidor hacia sus productos, ya no pensando sólo en la competencia, sino además tienen que atraer al consumidor para que compre. Simplemente en 2023 no se podía ahorrar en dólares, pero hoy se puede. Entonces ese dinero no va al consumo, va al ahorro.

P: ¿Y cuál es la estrategia de Nestlé frente a esto?

GCA: Es ahí donde la competitividad es importante, donde es importante qué plataforma tienes para ofrecer a tu consumidor, qué novedades tienes y la sustentabilidad alrededor de todo esto. Por ejemplo, si miras la oferta de café hace 35 años tenías un Dolca y no mucho más. Hoy tienes un Dolca y tienes café premium, café líquido, café tostado y molido, tienes dos tipos de cápsulas, es decir, muchas opciones para consumir la misma materia prima que es el café.

Entonces, yo para atraer a un consumidor he necesitado desarrollar plataformas diferentes para en definitiva consumir la misma materia prima. Entonces, quien sea capaz de hacer esto es quien va a ganar el mercado y quien va a atraer consumidores de todas las edades a consumir la misma materia prima. Entonces, una empresa como la nuestra que es global y que tiene una potencia de pensar y de innovar hace que países como Argentina podamos en parte producir localmente, en parte importar y en parte desarrollar plataformas que otros nos copian.

O sea, con las cápsulas hemos sido copiados. Y ahora tenemos café líquido, que lo lanzamos el año pasado y se va a masificar este año. Y no lo tiene la competencia. Tenemos concentrado de café que tampoco tiene la competencia y que todavía no hemos lanzado. Tenemos café frío, que es la nueva moda de tomar café que también lo lanzamos y somos únicos en el mercado. Todo esto hace que podamos ofrecer cosas diferentes y continuar creciendo y estar presentes localmente.

P: ¿La compañía plante la innovación como parte de la estrategia para sostenerse en el mercado?

GCA: Exactamente, la innovación es eso. Yo tomo un paralelo que encuentro extraordinario y terrible en el mercado de los autos. Hace dos o tres años que vemos autos chinos apareciendo por todos lados. Y no es que la gente dice son malos. No. Son buenos y más baratos. Entonces, ahora los autos europeos están enfrentando un dilema: cómo hacer para poder producir a un precio más barato y ser más competitivos que los chinos. Los autos chinos hoy son lo que eran los autos japoneses en los años 70. Hoy Toyota es el número uno. Si miramos hoy la cantidad y marca de autos que murieron en los últimos 35 años es increíble. Entonces, la conclusión es que si una empresa no es capaz de innovar se muere.