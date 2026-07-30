Cómo ahorrar dólares en la visita a Disney: calendario de concurrencia y fechas con tarifas reducidas + Agregar ámbito en









Para tener la mejor experiencia en los parques de Orlando sin gastar de más, es esencial elegir el momento indicado.

Con una buena planificación, la experiencia en Disney es más económica y también mucho más tranquila. Pexels

Planificar unas vacaciones en los parques de Disney en Orlando no implica solamente elegir las atracciones que querés visitar. Si buscas pasarla bien sin gastar de más, tenés que saber que la fecha del viaje también influye en el precio de las entradas, el alojamiento y el tiempo de espera para subir a cada juego.

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Con un calendario bien organizado uno puede gastar menos dólares, evitar jornadas con grandes multitudes y disfrutar de una experiencia mucho más cómoda. Además, quienes visitan el complejo por primera vez pueden acceder a varios beneficios gratuitos que muchos turistas desconocen.

Estos son los datos que tenés que tener en cuenta para ahorrar en tu viaje a Disney. Pexels Cuidá tus dólares: cuándo conviene viajar a los parques para ahorrar La elección de la fecha es clave en el presupuesto, ya que Walt Disney World aplica un sistema de tarifas variables para sus entradas, por lo que los valores cambian según la demanda prevista durante el año. Los períodos más convenientes para viajar suelen concentrarse en:

Septiembre , después del feriado de Labor Day, cuando baja la cantidad de visitantes y suelen aparecer algunas de las tarifas más económicas del año

, después del feriado de Labor Day, cuando baja la cantidad de visitantes y suelen aparecer algunas de las tarifas más económicas del año Enero , luego de las celebraciones de Año Nuevo y siempre que no coincida con el tradicional maratón de Disney

, luego de las celebraciones de Año Nuevo y siempre que no coincida con el tradicional maratón de Disney Febrero , fuera de los fines de semana largos y de eventos especiales

, fuera de los fines de semana largos y de eventos especiales Los primeros días de octubre, antes del aumento de visitantes por las celebraciones de Halloween Durante esos meses también disminuyen las filas en muchas atracciones, perfecto para disfrutar sin pagar los fast pass. De todas formas, existen momentos del año en los que es mejor postergar el viaje porque la demanda crece demasiado y eso suele impactar tanto en el precio de los tickets como en hoteles y vuelos. Las fechas menos recomendables son:

Vacaciones escolares de verano en Estados Unidos

Receso de primavera o Spring Break

Navidad y Año Nuevo

Fin de semana de Acción de Gracias

4 de julio

Celebraciones de Halloween

Fines de semana largos

Momentos con festivales especiales o maratones organizados por Disney Lo mejor es comprar las entradas con anticipación para aprovechar promociones disponibles antes de la fecha de ingreso. Muchos turistas que buscan ahorrar también eligen hoteles económicos o departamentos cercanos, preparar algunas comidas fuera de los parques, viajar únicamente con equipaje de mano cuando sea posible y comparar precios de souvenirs fuera del complejo turístico.

Las aplicaciones oficiales de Disney también permiten consultar los tiempos de espera de cada atracción y organizar mejor el recorrido para aprovechar cada día. Organizar el viaje con varios meses de anticipación, elegir semanas de baja concurrencia y conocer estos beneficios gratuitos puede traducirse en un ahorro importante en dólares. Pexels Los 5 regalos que podés pedir en tu primera visita a Disney Más allá de las atracciones y los espectáculos, los parques de Disney ofrecen distintos beneficios sin costo para los visitantes. Algunos están disponibles todos los días y otros dependen de la temporada o de eventos especiales. Estos son cinco regalos y servicios gratuitos que podés solicitar durante tu visita: Pines de celebración: si festejás un cumpleaños, aniversario, luna de miel o cualquier ocasión especial, podés pedir un pin conmemorativo en los centros de atención al visitante o en distintas tiendas del complejo

si festejás un cumpleaños, aniversario, luna de miel o cualquier ocasión especial, podés pedir un pin conmemorativo en los centros de atención al visitante o en distintas tiendas del complejo Transporte entre hoteles y parques: quienes se hospedan en hoteles Disney pueden acceder sin cargo al sistema de colectivos que conecta los alojamientos con Magic Kingdom, EPCOT, Disney's Hollywood Studios, Disney's Animal Kingdom y Disney Springs. Las unidades suelen pasar cada 20 minutos

quienes se hospedan en hoteles Disney pueden acceder sin cargo al sistema de colectivos que conecta los alojamientos con Magic Kingdom, EPCOT, Disney's Hollywood Studios, Disney's Animal Kingdom y Disney Springs. Las unidades suelen pasar cada Vasos de agua: todos los restaurantes de servicio de mostrador entregan agua potable sin costo. Solo hay que acercarse al mostrador y solicitarla

todos los restaurantes de servicio de mostrador entregan agua potable sin costo. Solo hay que acercarse al mostrador y solicitarla Muestras de comida: durante algunos festivales, especialmente en EPCOT, determinados puestos ofrecen degustaciones gratuitas de productos seleccionados

durante algunos festivales, especialmente en EPCOT, determinados puestos ofrecen degustaciones gratuitas de productos seleccionados Conexión Wi-Fi: todo el complejo dispone de internet inalámbrico gratuito tanto en los parques como en hoteles y áreas comerciales, lo que permite consultar mapas, reservas y aplicaciones sin consumir datos móviles

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