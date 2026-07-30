Dólar: el BCRA aceleró las compras y ya sumó más de u$s2.000 millones en julio

La autoridad monetaria compró u$s117 millones en el mercado oficial y llevó el saldo mensual a u$s2.116 millones. Sin embargo, las reservas brutas bajaron u$s199 millones y quedaron apenas por encima de u$s49.000 millones.

El BCRA aceleró las compras en el mercado, pero las reservas quedaron apenas por encima de u$s49.000 millones.

El Banco Central (BCRA) volvió a acelerar este jueves 30 de julio las compras en el mercado oficial de cambios y sumó u$s117 millones , su mayor adquisición de la semana . De esta manera, la autoridad monetaria encadenó su segunda rueda compradora luego de haber interrumpido el martes una racha de 135 jornadas consecutivas con saldo positivo.

La intervención se dio en una rueda con mayor volumen respecto del día anterior. En total, se negociaron u$s537 millones en el segmento de contado y el BCRA absorbió cerca del 22% de ese monto, lo que podría señalar una compra en bloque . Así, el saldo comprador de julio ascendió a u$s2.116 millones , mientras que las compras acumuladas en 2026 llegaron a u$s13.281 millones.

El dato dejó una lectura con dos planos. Por un lado, julio ya se consolidó como uno de los meses más fuertes del año para la acumulación de divisas , con un promedio diario de u$s106 millones , por encima de los u$s68 millones de junio, aunque por debajo de los u$s137 millones de mayo. Por otro lado, la última semana mostró una marcada desaceleración , ya que el saldo acumulado desde el lunes llegó a apenas u$s180 millones.

A pesar de las compras oficiales, las reservas internacionales brutas cayeron u$s199 millones y finalizaron en u$s49.001 millones . Así, el stock se mantuvo apenas por encima del umbral de u$s49.000 millones , luego del rebote de la rueda anterior.

La caída se produjo incluso con un aporte positivo de la valuación de activos . El oro avanzó 1,88% y habría sumado cerca de u$s130 millones al valor contable de las tenencias del Central . Además, el euro subió 0,57% frente al dólar, la libra ganó 0,90%, el yuan se apreció 0,16% y el yen trepó 2,40% , en lo que implicó su mayor suba desde 2022.

El dólar mayorista volvió a bajar

En el frente cambiario, el dólar mayorista cayó 0,53% y cerró en $1.488 para la venta. La baja amplió la distancia contra el techo de la banda, que se mantiene en $1.814,21, hasta 20%.

La caída del oficial también se reflejó en las cotizaciones financieras. El MEP retrocedió 1% hasta $1.508,43, mientras que el contado con liquidación bajó 2,10% hasta $1.552,41. En tanto, el dólar blue cedió 0,53% y cerró en $1.565. Con estos valores, la brecha entre el blue y el mayorista se ubicó en 5,17%, mientras que el canje cayó hasta 2,92%.

El movimiento se dio luego de una rueda previa en la que el mercado había mostrado una menor demanda de cobertura. En ese marco, la normalización del segmento dólar linked también ayudó a descomprimir las presiones que habían aparecido alrededor del fixing de la D31L6, la letra atada al tipo de cambio que vence este viernes.

Futuros y dólar linked, bajo menor presión

En futuros, la curva operó con bajas generalizadas. Julio cayó 0,50%, agosto retrocedió 0,56%, septiembre perdió 0,49% y diciembre bajó 0,46%. A su vez, los contratos de 2027 también mostraron descensos en casi todos los plazos, con una variación general negativa de 0,46%.

Con estos movimientos, la tasa implícita de julio quedó en 0%, mientras que la de agosto se ubicó en 1,50% mensual, equivalente a 18,01% anualizado. En pesos, la TAMAR bajó de 22,88% a 22,38%, mientras que la BADLAR retrocedió de 22% a 21,25%.

En el mercado señalaron que, después del fuerte volumen operado en la D31G6, la letra dólar linked de agosto, la actividad en ese instrumento se redujo de forma significativa. El volumen pasó de más de u$s400 millones a unos u$s65 millones, un nivel más consistente con una menor presencia oficial en el mercado secundario.

Además, el interés abierto en futuros de dólar aumentó apenas u$s37,6 millones, lo que también marcó una demanda de cobertura más acotada. En ese sentido, parte del mercado interpretó que la búsqueda de protección cambiaria se desplazó hacia la licitación del Tesoro, donde los instrumentos duales concentraron mayor atención.

Así, la rueda dejó un alivio parcial en el frente cambiario. El BCRA aceleró las compras, el dólar mayorista volvió a bajar y los futuros cedieron en todos los plazos. Sin embargo, la caída de las reservas mostró que la acumulación de divisas todavía convive con factores que limitan la recomposición del balance del Central.