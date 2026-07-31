Violento intento de robo en Lanús con tiros y una camioneta blindada que frustró el asalto

Motochorros quisieron asaltar a otro conductor, pero la intervención de un vehículo blindado desató un tiroteo y obligó a los delincuentes a escapar.

Un episodio de extrema violencia sacudió la noche del miércoles en Lanús , cuando un intento de robo protagonizado por motochorros derivó en un enfrentamiento armado en plena vía pública . La secuencia quedó registrada en video y generó momentos de tensión entre vecinos y automovilistas.

Todo comenzó en la zona de Hipólito Yrigoyen y Remedios de Escalada , donde los delincuentes lograron robar una motocicleta. Minutos más tarde, ya sobre la avenida Presidente Raúl Alfonsín , intentaron repetir la maniobra al interceptar a otro conductor.

En ese contexto apareció una camioneta blindada , cuyo conductor advirtió la situación y decidió intervenir, realizando maniobras para impedir el asalto. Lejos de desistir, los agresores respondieron con múltiples disparos contra el vehículo.

Gracias al blindaje, los proyectiles no lograron atravesar la carrocería, evitando consecuencias mayores. Sin embargo, el intercambio generó una escena de alto riesgo en plena calle , captada por un pasajero de un colectivo que circulaba detrás.

Hasta el momento, no se registraron denuncias formales vinculadas directamente al hecho, aunque la fiscalía inició una investigación de oficio debido a la gravedad del episodio y la existencia de material fílmico. La causa fue caratulada como “robo en grado de tentativa” y quedó a cargo de la UFI N°7 de Avellaneda-Lanús.

Entre las primeras medidas se dispuso el análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas, además de la recopilación de testimonios que permitan identificar a los responsables.

El caso se suma a otros hechos recientes en el conurbano sur, donde el accionar de motochorros y el uso de armas de fuego incrementaron la sensación de inseguridad. Incluso en la misma jornada, la policía detuvo a dos adolescentes acusados de robar un auto, tras una persecución que terminó con un choque y principio de incendio del vehículo sustraído.

La reiteración de estos episodios refleja un escenario de creciente violencia urbana, en el que incluso la presencia de vehículos blindados comienza a aparecer como una respuesta defensiva frente a los ataques.