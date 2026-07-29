Qué es la Carta Orgánica del BCRA y cuáles son los cambios que impulsa Javier Milei con la reforma

El gobierno libertario enviará un proyecto al Congreso para modificar la ley que regula el funcionamiento del BCRA. Los detalles, en la nota.

Javier Milei enviará un proyecto al Congreso para modificar la ley que regula el funcionamiento del BCRA.

La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina volvió a instalarse en el centro del debate político y económico luego de que el presidente Javier Milei confirmara que enviará al Congreso un proyecto para modificar la ley que regula el funcionamiento de la autoridad monetaria.

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La iniciativa del oficialismo es vista una de las principales apuestas económicas del Gobierno para el segundo semestre del año y su objetivo apunta a reforzar la independencia del organismo , la prohibición del financiamiento del déficit fiscal mediante emisión monetaria y la redefinición de sus objetivos.

La idea de la administración Milei sería presentar los principales lineamientos de la reforma esta semana, a través de un mensaje grabado desde el Salón Blanco de la Casa Rosada junto al equipo económico. Posteriormente, el proyecto de reforma será enviado al Congreso, con la intención de que ingrese por el Senado para comenzar su camino legislativo.

El proyecto es redactado de manera conjunta por los ministerios de Economía y de Desregulación y Transformación del Estado, encabezados por Luis Caputo y Federico Sturzenegger respectivamente, junto al presidente del BCRA, Santiago Bausili. Para la Casa Rosada, la iniciativa apunta a blindar el programa económico y cerrar la puerta a que administraciones futuras usen al Banco Central como financiador del gasto público.

La Carta Orgánica del Banco Central es la ley que establece cómo funciona el Banco Central de la República Argentina . Se trata de la Ley 24.144 , la cuál fue sancionada en 1992, que fija la misión central del organismo, define sus objetivos, determina sus facultades y establece los límites bajo los cuales puede actuar.

Objetivos clave: Reforzar la independencia del organismo, prohibir el financiamiento del déficit fiscal por emisión y redefinir sus objetivos.

Entre sus principales ejes, la Carta Orgánica regula las funciones del directorio, la administración de las reservas, la política monetaria y cambiaria, la supervisión del sistema financiero y los límites a la asistencia financiera al Estado.

Es, en definitiva, el marco legal que determina qué puede y qué no puede hacer el Banco Central, y cómo debe relacionarse con el Poder Ejecutivo.

La reforma en el gobierno de Cristina Kirchner

Hasta la reforma del gobierno kirchnerista en 2012, el objetivo principal del BCRA estaba centrado en preservar la estabilidad monetaria. Sin embargo, la modificación amplió significativamente las funciones del organismo al incorporar nuevas metas vinculadas con el desarrollo económico. Se tradujo en metas vinculadas a la equidad social, el empleo, la estabilidad financiera y el apoyo a las políticas impulsadas por el gobierno de CFK.

En ese marco, esta reforma flexibilizó los mecanismos mediante los cuales el BCRA podía asistir al Tesoro Nacional, habilitando un mayor uso de la emisión monetaria para financiar necesidades fiscales.

La reforma del 2012 durante el gobierno de Cristina Kirchner, en el foco del debate.

Cabe señalar que ese cambio es uno de los principales cuestionamientos de Javier Milei, cuyo gobierno sostiene que la ampliación de objetivos convirtió al Banco Central en una herramienta utilizada por distintos gobiernos para financiar el déficit mediante la emisión de pesos.

Las modificaciones que propone Milei

El Gobierno anticipó los ejes centrales de la reforma. El que más se destaca es la prohibición expresa de que el BCRA financie el déficit fiscal mediante emisión monetaria.

A eso se suman otros ejes tales como la búsqueda de mayor independencia institucional para el organismo, restricciones a la remoción de autoridades del directorio, la eliminación de las utilidades contables "ficticias", salvo en casos de deflación, el fin del mecanismo de letras intransferibles y sanciones penales para quienes violen la autonomía del BCRA o autoricen emisiones prohibidas.

La iniciativa también incorpora el concepto de "shutdown", un mecanismo que limitaría el funcionamiento del Estado ante el agotamiento de las partidas presupuestarias aprobadas por el Congreso.

Modificaciones propuestas: Incluyen la prohibición de financiar el déficit, mayor independencia institucional y sanciones penales por violar la autonomía.

La moderación de Milei: del cierre a la reforma

Resulta imposible no destacar el cambio de postura libertario: el cierre del BCRA fue durante sus años como panelista, y luego cómo candidato presidencial, una de las principales banderas económicas de Javier Milei para reflejar su pensamiento. Considerándolo cómo el principal responsable de la inflación argentina, había prometido su cierre.

Sin embargo, ya como presidente, el libertario modificó esa estrategia y prefirió impulsar una reforma institucional del organismo. En distintas alocuciones sostuvo que el BCRA debe concentrarse exclusivamente en preservar el valor de la moneda y garantizar la estabilidad monetaria.

"La bruta de Marcó del Pont a un instrumento de política económica le asignó cinco objetivos. Si uno lee la Carta Orgánica actual, por cualquier motivo puede emitir dinero. Así estábamos, nos dejaron plantada una hiper", afirmó hace poco en la Fundación Faro, en referencia a la reforma de 2012.

El Gobierno pretende enviar el proyecto una vez finalizado el receso invernal del Congreso y buscará acelerar su tratamiento durante el segundo semestre.

El desafío en el Congreso

El Gobierno pretende enviar el proyecto una vez finalizado el receso invernal del Congreso y buscará acelerar su tratamiento durante el segundo semestre.

En los últimos días, Milei mantuvo reuniones con diputados y senadores de La Libertad Avanza para explicar los principales lineamientos del proyecto y despejar dudas antes de su presentación formal.

Para la Casa Rosada, la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central es una de las reformas económicas de mayor relevancia de la gestión, y un paso clave para consolidar un esquema monetario que impida el financiamiento del gasto público mediante emisión y fortalezca la estabilidad de largo plazo.