Qué es el "grillete fiscal" del que habló Javier Milei en cadena nacional + Agregar ámbito en









El Presidente aseguró que la modificación de la Carta Orgánica del BCRA "no funcionará sola" y anticipó nuevas medidas que incluirán un "grillete fiscal" y reformas en los mercados de capitales y seguros.

Qué es el "grillete fiscal" del que habló Javier Milei en cadena nacional.

Durante la cadena nacional donde el presidente Javier Milei anunció la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el mandatario aseguró que la modificación de la entidad "no funcionará sola" y adelantó que formará parte de un programa económico más amplio que incluirá una reforma denominada "grillete fiscal", además de cambios en el mercado de capitales y en el mercado de seguros.

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El Presidente sostuvo que el "grillete fiscal se trata de una regla fiscal permanente que, según planteó, buscará impedir que Argentina apruebe o sostenga presupuestos deficitarios. Milei, además, afirmó que la iniciativa apunta a establecer un límite al gasto público y que funcionará como una herramienta para garantizar el equilibrio de las cuentas del Estado.

Al justificar la necesidad de que la medida sea establecida por ley y no dependa de la voluntad del Congreso, Milei cuestionó el rol de los legisladores en materia de gasto público. "La historia nos enseñó que el Congreso es el gran aliado del gasto público", afirmó, y recordó las tensiones del año pasado en torno a proyectos que, según su visión, podían afectar la sustentabilidad fiscal.

El Presidente aseguró que la modificación de la Carta Orgánica del BCRA "no funcionará sola" y anticipó nuevas medidas que incluirán un "grillete fiscal" y reformas en los mercados de capitales y seguros. En ese sentido, el mandatario aseguró que los políticos "no tienen ningún incentivo para cuidar el bolsillo de los argentinos" y sostuvo que el objetivo del proyecto será que quienes impulsen medidas con impacto fiscal "finalmente las paguen".

Cómo funcionará el "grillete fiscal" Según explicó el mandatario, el mecanismo se activará en caso de que el resultado fiscal permanezca deficitario durante varios meses consecutivos. En ese escenario, el Congreso tendrá un plazo determinado para devolver las cuentas al equilibrio; de no lograrlo, entraría en vigencia de manera automática un esquema de "shutdown".

De esta forma, la medida contemplaría la paralización de actividades no esenciales del Estado, el congelamiento de nuevos gastos, la suspensión de contrataciones y la interrupción de transferencias discrecionales a las provincias. Además, durante el período de aplicación del "grillete fiscal", el Presidente, el Vicepresidente, legisladores nacionales, ministros, secretarios y subsecretarios dejarían de percibir sus salarios, según detalló el mandatario. Así, Milei aseguró que el objetivo es que "si la política no hace los deberes, serán ellos los que pagarán el costo y no la gente". Al mismo tiempo, aclaró que el proyecto contemplará excepciones para servicios considerados esenciales, como jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y universales, salud, seguridad, defensa nacional y el servicio penitenciario. Además, el Presidente adelantó que, una vez aprobada la iniciativa, el Gobierno invitará a las provincias a adherir al mismo régimen fiscal. Noticia en desarrollo.-

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