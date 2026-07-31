Ramones Day Argentina: el homenaje definitivo a los referentes del punk llega por primera vez al país

El festival celebra su primera edición en Buenos Aires en el marco de dos aniversarios históricos: los 50 años del álbum debut de los Ramones y los 25 años de la partida de Joey Ramone.

El impacto cultural que Ramones dejó arraigado en el ADN argentino no tiene precedentes a nivel mundial. Con esa misma fuerza y bajo la premisa de consolidar un espacio de celebración llega el Ramones Day a la Argentina. El evento se llevará a cabo el próximo domingo 20 de septiembre 17 hs en el emblemático escenario de Roxy Live (Niceto Vega 5542, CABA) .

Este festival, que ya cuenta con una exitosa trayectoria internacional tras haberse celebrado durante años en Chile y Brasil, llega por primera vez a suelo argentino con un tinte profundamente histórico.

La edición 2026 conmemorará dos hitos fundamentales para el rock global: el 50° aniversario del lanzamiento del primer y homónimo disco de los Ramones —obra que refundó las bases del género en 1976— y los 25 años del fallecimiento de su icónico frontman, Joey Ramone .

Expulsados, Quebraditos, The Razones, Secuaces, Dee Dee King y más serán las bandas encargadas de ponerle música a la celebración.

Las entradas generales contarán con un cupo inicial con descuento en las primeras 100, y podrán adquirirse a través de https://www.allaccess.com.ar/event/ramones-day-argentina.

El espíritu del festival radica en la preservación del legado: cuatro acordes que cambiaron la historia de la música contemporánea, ejecutados con la urgencia y el respeto que el género demanda. El line up del festival ha sido seleccionado para ofrecer un recorrido sonoro de altísima fidelidad representando al género en la escena local.

Para esta histórica primera edición en el país, la experiencia trascenderá lo estrictamente musical. El recinto contará con una ambientación conceptual ramonera que transportará a los asistentes a las épocas doradas del CBGB y a los videos de los neoyorquinos. Asimismo, durante la jornada se realizarán sorteos exclusivos de piezas únicas y material de colección, convirtiendo la fecha en un acontecimiento imperdible para los fanáticos más exigentes del género.

Producido por Ay! Música, el debut en Buenos Aires funcionará como la piedra fundacional de un clásico que regresará cada temporada a la cartelera nacional, manteniendo viva la llama.