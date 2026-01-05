Dólar blue hoy: a cuánto opera este lunes 5 de enero

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

A cuánto cotiza el dólar en su segmento blue.

El dólar blue cotiza a $1.510 para la compra y a $1.530 para la venta , según los operadores de la city consultados por Ámbito .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cotiza a $1.475.

El dólar blue cotiza a $1.510 para la compra y a $1.530 para la venta , según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

El dólar CCL cotiza a $1.519,10 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4,5% .

El dólar MEP opera a $1.499,70 y la brecha con el dólar oficial es de 2,1% .

Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 5 de enero

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.943,50.

Cotización del dólar cripto hoy, lunes 5 de enero

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.536, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, lunes 5 de enero

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s92.910, según Binance.