Reaccionó el dólar blue: anotó su primera suba en cuatro ruedas y se alejó de los $1.400

El tipo de cambio paralelo dejó atrás tres jornadas sin avances y la brecha con el oficial se expandió al 2,7%.

El dólar blue cerró al alza este miércoles.

El dólar blue subió $5 este miércoles y cerró a $1.395 para la compra y a $1.415 para la venta , según los operadores de la city consultados por Ámbito .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El billete paralelo dejó atrás tres jornadas sin avances y volvió a terreno positivo en el acumulado mensual , al subir $5 en lo que va de abril. Asimismo, la brecha con el dólar oficial en el segmento mayorista se expandió al 2,7%.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.378 para la venta.

El dólar CCL cerró a $1.473,27 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6,9% .

El dólar MEP cerró a $1.419,84 y la brecha con el dólar oficial es de 3% .

Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 22 de abril

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.820.

Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 22 de abril

El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.464,93, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, miércoles 22 de abril

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s78.526,92, según Binance.