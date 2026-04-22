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22 de abril 2026 - 18:15

Reaccionó el dólar blue: anotó su primera suba en cuatro ruedas y se alejó de los $1.400

El tipo de cambio paralelo dejó atrás tres jornadas sin avances y la brecha con el oficial se expandió al 2,7%.

El dólar blue cerró al alza este miércoles.

El dólar blue cerró al alza este miércoles.

Depositphotos

El dólar blue subió $5 este miércoles y cerró a $1.395 para la compra y a $1.415 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.

El billete paralelo dejó atrás tres jornadas sin avances y volvió a terreno positivo en el acumulado mensual, al subir $5 en lo que va de abril. Asimismo, la brecha con el dólar oficial en el segmento mayorista se expandió al 2,7%.

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A cuánto cerró el dólar oficial hoy, miércoles 22 de abril

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.378 para la venta.

Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 22 de abril

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.820.

Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 22 de abril

El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.464,93, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, miércoles 22 de abril

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s78.526,92, según Binance.

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