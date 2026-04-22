El dólar blue subió $5 este miércoles y cerró a $1.395 para la compra y a $1.415 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.
Reaccionó el dólar blue: anotó su primera suba en cuatro ruedas y se alejó de los $1.400
El tipo de cambio paralelo dejó atrás tres jornadas sin avances y la brecha con el oficial se expandió al 2,7%.
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Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 22 de abril
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Dólar hoy: a cuánto cotiza este miércoles 22 de abril
El billete paralelo dejó atrás tres jornadas sin avances y volvió a terreno positivo en el acumulado mensual, al subir $5 en lo que va de abril. Asimismo, la brecha con el dólar oficial en el segmento mayorista se expandió al 2,7%.
A cuánto cerró el dólar oficial hoy, miércoles 22 de abril
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.378 para la venta.
Valor del CCL hoy, miércoles 22 de abril
El dólar CCL cerró a $1.473,27 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6,9%.
Valor del dólar MEP hoy, miércoles 22 de abril
El dólar MEP cerró a $1.419,84 y la brecha con el dólar oficial es de 3%.
Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 22 de abril
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.820.
Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 22 de abril
El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.464,93, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, miércoles 22 de abril
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s78.526,92, según Binance.
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