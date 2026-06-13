Un diputado libertario tomó distancia de Manuel Adorni: "Solo pondría las manos en el fuego por Javier Milei"

Lo dijo Lisandro Almirón, quien remarcó que será el Ejecutivo quien decida si Adorni sigue en el cargo. También destacó que el caso "ya está en la Justicia".

La presentación de la declaración jurada del jefe de Gabinete Manuel Adorni suma repercusiones dentro de La Libertad Avanza (LLA), tras nuevas omisiones e investigaciones. En ese contexto, el diputado libertario Lisandro Almirón se pronunció ante la situación del miembro del gabinete y afirmó que no lo defiende sino que “solo pondría las manos en el fuego” por el presidente Javier Milei .

“Si el Presidente considera que el acompañamiento de Adorni es importante no puedo reprocharlo. Solo pongo las manos en el fuego por Javier Milei”, respondió el legislador a Radio Dos de Corrientes.

Al ser consultado sobre una eventual salida del funcionario del Gobierno -ante la investigación por presunto enriquecimiento ilícito- Almirón remarcó que se trata de una decisión exclusiva del Poder Ejecutivo . “No es mi responsabilidad. El Presidente es quien tiene que decidir ”, indicó.

“No puedo tomar una posición frente a una situación que desconozco. El rol del jefe de Gabinete tiene mucha relevancia. Su presencia en la mesa política así lo marca. El Presidente entiende que el acompañamiento de Adorni es importante en esta etapa“, sumó el diputado.

Acerca de la presentación de la declaración jurada de Adorni, el funcionario legislativo aseguró que “está en manos de la Justicia” y que el funcionario ya dio explicaciones. “No defiendo a Adorni, pero es parte de una agenda periodística instalada“, deslizó.

Manuel Adorni Diputados Acerca de la declaración jurada, el funcionario legislativo aseguró que “está en manos de la Justicia” y que el funcionario ya dio explicaciones. Mariano Fuchila

El jefe de Gabinete declaró bienes por $944,5 millones correspondientes al período fiscal 2025, una cifra que representa un crecimiento de aproximadamente 775% respecto de los $107,8 millones que había informado al cierre de 2024. Horas antes de que se conociera el documento, Adorni defendió que el origen de la cifra viene de ahorros no declarados.

En ese sentido, Almirón opinó: “Evadir impuestos no está bien. Tenemos la presunción de inocencia, la posibilidad de ejercer el derecho de defensa. La verdad va a ser lo que resuelva la Justicia. Se tendrá que evaluar en sede administrativa y luego, en lo procesal penal”.

Diputados denunciaron penalmente a Manuel Adorni por omitir activos en su declaración jurada

Se abren frentes contra Manuel Adorni luego de que presente su declaración jurada. En simultáneo a la investigación judicial y los pedidos del Congreso para que abandone su cargo, dos diputados lo denunciaron por rectificar tardíamente su información patrimonial.

Este viernes se conoció una denuncia penal de Mónica Frade y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) por "la comisión de los delitos de omisión maliciosa en las declaraciones juradas patrimoniales de los años 2024 y 2025" con el agravante de la "falsedad en el informe escrito de gestión". La pena por esos delitos puede implicar una condena en prisión de entre 3 a 8 años.

Entre sus argumentos, los diputados apuntan a que el jefe de Gabinete incurrió en "una intención deliberada de ocultamiento, para evitar no sólo el pago de impuestos, sino todo control de legalidad" y subrayaron las contradicciones en su informe de gestión, presentado el pasado 29 de abril: "No es un simple acto administrativo [...] adquiere condición de documento público".