Saca varias sonrisas: el pequeño pueblo de Argentina que es viral por su insólito y particular nombre

Este rincón del norte argentino no es de las principales opciones para el turismo, aunque su particular nombre suele atraer muchos visitantes.

Hay distintas motivaciones para hacer turismo por el norte argentino, ya que existen lugares con una gran variedad de actividades. Desde conectar con la naturaleza y conocer la flora y fauna características de algunas provincias hasta buscar una calma difícil de encontrar en las grandes ciudades, son atractivos que hacen que esta región del país se destaque.

Pero también hay alternativas curiosas , que no cuentan con una gran infraestructura, aunque logran llamar la atención por otros motivos. Este pueblo ganó muchos admiradores a lo largo de Argentina, ya que su nombre es uno de los más insólitos del país y guarda una historia bastante peculiar.

El pueblo rural Ahí Veremos está ubicado en el norte de Santiago del Estero, dentro del departamento Copo , en cercanías del límite con la provincia de Salta. La población se calcula en unos 3.000 habitantes que viven en casas dispersas en la zona de monte, a nueve kilómetros del cauce del río Salado.

El origen del nombre se remonta a la fundación del asentamiento por parte de Ángel de Jesús Saltos. Este poblador se dedicaba a abrir picadas y establecer comunidades en la región; cuando los primeros habitantes le preguntaron cómo se llamaría el lugar, respondió "ahí veremos" , frase que quedó como denominación oficial.

A quienes les gusta la vida de campo, este lugar les resultará ideal. El ritmo es muy tranquilo, al punto de que el pueblo no cuenta con infraestructura turística . La calma abunda y la gente vive sin el apuro característico de las grandes ciudades.

El río Salado, a nueve kilómetros de Ahí Veremos, es un punto ideal para los aficionados a la pesca. Allí se pueden capturar ejemplares de bagre y surubí, especies típicas de la zona. Esta actividad es fundamental para la economía de este rincón santiagueño, dedicado al trabajo rural, aunque muchos habitantes viajan a La Rioja durante la temporada de cosecha de aceitunas.

Las capillas Nuestra Señora del Valle y San José suelen darle vida al pueblo con sus celebraciones patronales. También es habitual que se realicen peñas folclóricas, aunque hay un detalle importante: el lugar no cuenta con hoteles ni alojamientos turísticos. Aun así, la hospitalidad de los lugareños permite encontrar dónde pasar la noche si es necesario.

Otro dato importante es que no hay conectividad en este sitio, por lo que resulta ideal para desconectarse de la tecnología. Además de los edificios públicos, solo una vivienda cuenta con wifi, por lo que el celular difícilmente interrumpa a quienes visiten este poblado.

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Cómo ir hasta Ahí Veremos

Para llegar desde la ciudad de Santiago del Estero se debe salir por la Ruta Provincial 5 con dirección al noreste, pasando por las localidades de Tintina y Campo Gallo. Desde ese punto se empalma con la Ruta Provincial 92 hacia el norte hasta arribar a Monte Quemado.

Una vez allí, se toma la Ruta Provincial 4 hacia el oeste y se ingresa a los caminos de tierra que conducen al paraje. Es indispensable consultar el estado del tiempo antes de salir, ya que las precipitaciones de la zona suelen dejar los accesos completamente intransitables para vehículos comunes.

Además, es muy complicado encontrar un medio de transporte público o micro hacia este lugar, por lo que la forma más sencilla es ir en vehículo propio.