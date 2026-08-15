Gemini alcanzó los 1.000 millones de usuarios y le pisa los talones a ChatGPT

La plataforma de Google alcanzó la cifra récord en agosto y se convirtió en el producto de crecimiento más rápido de la historia de la empresa.

Gemini superó los 1.000 millones de usuarios mensuales y se acercó a ChatGPT, en una disputa que redefine el liderazgo de la IA.

Google consiguió un nuevo hito en la carrera por dominar el mercado de la Inteligencia Artificial . Gemini superó los 1.000 millones de usuarios mensuales y se convirtió, según la propia empresa, en el producto de crecimiento más rápido de toda su historia.

El anuncio fue realizado por Sundar Pichai , CEO de Google, y pone al asistente de IA en una posición mucho más cercana a la de ChatGPT.

La cifra corresponde específicamente a usuarios mensuales de la aplicación Gemini y no a todas las personas que usan funciones de Inteligencia Artificial integradas en Google Search, Gmail, Maps u otros servicios de la compañía.

Esta distinción es importante porque Google también informa por separado las cifras de productos como AI Mode dentro del buscador.

Esto resulta especialmente significativo por la velocidad con la que alcanzó el nuevo récord . La aplicación había empezado su expansión masiva después de la etapa inicial de Bard y, poco más de dos años después de su lanzamiento bajo la marca Gemini, consiguió superar el umbral de los 1.000 millones de usuarios mensuales.

Gemini alcanzó los 1.000 millones de usuarios mensuales: las principales razones del crecimiento

El anuncio de Google se produjo el 11 de agosto de 2026. La empresa confirmó que Gemini ya supera los 1.000 millones de usuarios mensuales y presentó el dato como un nuevo récord de crecimiento dentro de su propio ecosistema.

Uno de los datos que más llamó la atención de Google es el crecimiento del uso mediante voz. El 63% de los usuarios de Gemini usa la voz para interactuar con el asistente. Esto incluye tanto conversaciones tradicionales como usuarios que usan el sistema prácticamente sin escribir.

El uso de funciones multimodales también ganó peso. Google informó que aproximadamente una de cada cinco interacciones de Gemini Live que involucran voz también utilizan cámara o pantalla compartida. De esta manera, el asistente puede interpretar lo que aparece frente al usuario o en su dispositivo y responder en tiempo real.

La empresa también reveló que Gemini genera actualmente más de 150 millones de imágenes por día. El dato refleja otro cambio en el comportamiento de los usuarios: los asistentes de Inteligencia Artificial ya no se utilizan solamente para escribir textos o responder preguntas, sino también para producir contenido.

La carrera de la Inteligencia Artificial, cada vez más competitiva

La cifra de Gemini adquiere mayor relevancia porque llega cuando ChatGPT también se encuentra al orden de los 1.000 millones de usuarios. La velocidad del crecimiento es uno de los datos que más interesa a la industria. Google sostiene que Gemini es el producto que más rápido llegó a esta escala dentro de toda su historia.

El nuevo récord modifica la competencia, pero tener más usuarios no necesariamente significa tener el mejor producto.

La disputa entre Google y OpenAI se trasladó a diferentes áreas: modelos de lenguaje, generación de imágenes y video, asistentes de voz, programación, agentes capaces de ejecutar tareas y herramientas destinadas a empresas. En ese escenario, la cantidad de personas que usan cada servicio funciona como un indicador importante, pero no es el único.

Google tiene una ventaja estructural por la cantidad de productos y dispositivos donde puede incorporar Gemini. Android, Chrome, Search y Workspace ofrecen millones de puntos de contacto con usuarios que no necesariamente instalarían una aplicación de Inteligencia Artificial por separado.

OpenAI, en cambio, construyó ChatGPT como una marca independiente que se convirtió en una de las principales puertas de entrada al uso de IA generativa.

Qué podemos esperar ahora de Gemini y ChatGPT

El próximo desafío para ambos servicios es mantener el crecimiento y conseguir que los usuarios no solamente prueben las herramientas, sino que las incorporen de manera habitual a sus actividades. En el caso de Gemini, Google apuesta por profundizar la integración con sus servicios. La empresa ya mostró que los usuarios utilizan el asistente para conversar mediante voz, compartir la pantalla, analizar imágenes y generar contenido.

ChatGPT, por su parte, sigue ampliando sus capacidades y presencia tanto entre consumidores como en empresas. OpenAI también viene impulsando herramientas destinadas a tareas más complejas y al uso de agentes capaces de ejecutar procesos con menor intervención humana.

La llegada de Gemini al club de los 1.000 millones de usuarios mensuales confirma que la competencia por el liderazgo de la Inteligencia Artificial entró en una nueva etapa. Ya no se trata de determinar cuál fue el primer chatbot en alcanzar popularidad: Google y OpenAI ahora compiten a una escala comparable, con dos plataformas que buscan convertirse en asistentes permanentes para millones de personas.