Juicio contra Pity Álvarez: un testigo calificó de "certero" el disparo que Cristian Díaz recibió "en el ojo" + Agregar ámbito en









Se trató de Carlos Stiempcich, amigo de la víctima. Además de su testimonio, comparecieron tres vecinos y la encargada del edificio en el que residía Álvarez.

Además, según el testimonio, el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados luego remató a Díaz con otras tres detonaciones.

Un amigo de Cristian Díaz, el hombre asesinado de cuatro disparos por el músico Cristian "Pity" Álvarez el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Samoré de Villa Lugano, declaró este viernes. En un nuevo avance del juicio contra el artista, el hombre consignó que el cantante "le dio" un tiro "certero en el ojo" a la víctima.

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Fuentes del caso informaron a Noticias Argentinas que se trata de Carlos Ulises Stiempcich, quien intentó separar la pelea que se desató hace ocho años. De acuerdo con su testimonio, el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados, además del disparo, luego lo remató a Díaz al efectuar otras tres detonaciones.

Se trató de Carlos Ulises Stiempcich, quien intentó separar la pelea que se desató hace ocho años entre el músico y Díaz. Juicio contra Pity Álvarez: un amigo de la víctima calificó de "certero" el disparo que recibió "en el ojo" Stiempcich solicitó a los magistrados que Álvarez y el público se retiraran de la sala para exponer su relato y dieron lugar a su pedido. Además, comparecieron tres vecinos y la encargada del edificio en el que residía el acusado, al tiempo que uno de ellos sostuvo que escuchó "un primer disparo" y después "la ráfaga de otros tres", según consignó el portal Fiscales.

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.° 29 de la Ciudad de Buenos Aires, integrado por los jueces Gustavo Goerner, Juan Ramos Padilla y Hugo Navarro, dictó un cuarto intermedio hasta el miércoles 19 de agosto con la declaración de otros testigos.

Juicio contra Pity Álvarez: cinco testigos declaran por el crimen en una nueva audiencia El juicio contra Cristian “Pity” Álvarez continuará este miércoles desde las 9:30 en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.° 29 de la Ciudad de Buenos Aires. El exlíder de Viejas Locas e Intoxicados está acusado por el asesinato de Cristian Díaz, ocurrido en julio de 2018 en el complejo habitacional Samoré, en Villa Lugano.

Durante la nueva audiencia está previsto que declaren cinco testigos vinculados con el expediente. Entre ellos habrá vecinos y personas que pertenecían al entorno del músico al momento del hecho. En la audiencia del lunes, Álvarez anticipó que declararía en otra instancia del debate. La jornada también estuvo marcada por diferentes episodios protagonizados por el músico: se quedó dormido, roncó y no pudo recordar su número de DNI.

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