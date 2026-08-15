Descuentos para jubilados ANSES: en qué supermercados y farmacias podés ahorrar este mes

Los beneficiarios pueden acceder a rebajas y reintegros en comercios de todo el país. Cómo consultar las condiciones antes de comprar.

Los beneficios de ANSES permiten acceder a descuentos y reintegros en supermercados, farmacias y otros comercios adheridos.

Los jubilados y pensionados que cobran sus haberes a través de ANSES pueden acceder durante agosto a distintas alternativas para reducir el gasto en compras habituales. La propuesta alcanza productos de consumo diario y servicios de distintos rubros.

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El programa Beneficios Capital Humano ANSES cuenta con una amplia red de establecimientos distribuidos en diferentes localidades del país. Entre las categorías incluidas aparecen alimentos, artículos de limpieza, medicamentos y productos de cuidado personal.

La forma de aplicar el ahorro no es igual en todos los comercios. Por eso, antes de utilizar una promoción, es importante verificar cómo se acredita el beneficio, qué días está disponible y si existe un límite de devolución.

La red incluye algunas de las principales cadenas de supermercados del país, entre ellas Carrefour, Coto, Changomás, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea, Día y Josimar .

Además de los supermercados, el programa alcanza establecimientos de distintos sectores. La propuesta busca facilitar el acceso a productos de uso frecuente mediante rebajas aplicadas bajo las condiciones determinadas por cada comercio.

Los porcentajes pueden variar según el establecimiento y el producto adquirido. Por eso, no todas las compras tienen necesariamente el mismo nivel de ahorro.

Descuentos en farmacias, perfumerías y artículos de cuidado personal

Los beneficios también se extienden a farmacias, perfumerías y ópticas, entre otros comercios. Esto permite aplicar las promociones sobre productos vinculados con la salud, la higiene y el cuidado personal.

En determinados establecimientos, los descuentos parten del 10% y pueden ser mayores de acuerdo con la promoción disponible. También pueden existir condiciones específicas para artículos de perfumería y limpieza.

La modalidad depende de cada comercio: algunas rebajas se realizan directamente sobre el importe de la compra, mientras que otras se acreditan posteriormente mediante un reintegro.

¿Cómo combinar los beneficios de ANSES con promociones bancarias?

Los beneficiarios también pueden encontrar oportunidades adicionales, a través de las promociones ofrecidas por los bancos. Estas propuestas pueden incluir descuentos, devoluciones de dinero y cuotas sin interés.

Sin embargo, las condiciones no son uniformes. El beneficio puede depender de la entidad financiera, el comercio elegido, la tarjeta utilizada y el día en que se realiza la operación.

Antes de pagar, conviene comprobar si las promociones son acumulables y revisar los topes establecidos para evitar asumir que todos los descuentos pueden utilizarse simultáneamente.

Días de la semana y condiciones vigentes para aprovechar las ofertas

Las promociones pueden estar limitadas a determinados días de la semana y contar con topes de reintegro. También es posible que algunos beneficios se encuentren restringidos a determinados productos o medios de pago.

Para aprovecharlos correctamente, es recomendable consultar las condiciones de cada comercio antes de realizar la compra. También conviene conservar el comprobante para verificar posteriormente que el descuento o la devolución se haya aplicado de manera correcta.

En definitiva, revisar previamente las reglas de cada promoción permite maximizar el ahorro y evitar inconvenientes al momento de utilizar los beneficios disponibles.