Mayo todavía guarda sorpresas: el feriado que solo afectará a Buenos Aires

A pocos días de terminar, el quinto mes del año regala un último fin de semana largo a unos pocos afortunados.

El 25 de mayo no va a ser el último feriado del mes.

Justo antes de terminar, mayo 2026 esconde un último feriado después del descanso nacional por la Revolución de Mayo . Esta otra jornada, que para muchos pasa de largo, se debe a las celebraciones históricas de distintos pueblos. Quienes se vean beneficiados van a poder disfrutar de un fin de semana largo único .

Aunque no aplica a toda la Argentina, sí beneficia a miles de personas que podrán aprovechar para tener reuniones familiares, pequeñas escapadas antes de que termine el mes o simplemente recargar energías para llegar mejor a la mitad del 2026 . Como pasa cada año, la fecha impactará en las oficinas públicas, bancos y distintas actividades locales.

A qué se debe el feriado del 29 de mayo de 2026

El viernes 29 de mayo de 2026 va a ser un día no laborable en distintas localidades bonaerenses por sus aniversarios fundacionales. El primer caso es el de la localidad de Comandante Nicanor Otamendi, perteneciente al partido de General Alvarado. En esta fecha, el pueblo su creación oficial, aprobada en 1911.

El nombre del lugar homenajea a Nicanor Otamendi, militar que llevó a cabo las campañas contra los pueblos originarios durante el siglo XIX. Hoy en día, a más de cien años de su fundación, la comunidad todavía mantiene la tradición de celebrar la fecha con actividades culturales, actos protocolares y encuentros vecinales.

Este no es el único lugar que tendrá el feriado especial, ya que Villalonga, en el partido de Patagones, también va a contar con su propio día no laborable. Ahí, el aniversario recuerda la primera venta oficial de terrenos realizada el 29 de mayo de 1929 junto a la estación ferroviaria.

La localidad ya cuenta con unos 6.000 habitantes, quienes todavía mantienen una fuerte relación con la producción rural y el desarrollo agrícola de la región. Durante cada aniversario suelen organizarse homenajes, desfiles y eventos sociales impulsados por las mismas instituciones locales.

Descanso Feriados Freepik Estos feriados son perfectos para planificar una escapa rápida. Freepik

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables

Feriados inamovibles

Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables