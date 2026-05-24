Todo lo que tenés que saber para tramitar tu jubilación en IPS: requisitos, documentación y paso a paso

El organismo bonaerense confirmó nuevas pautas, fechas e indicó cuales son los papeles obligatorios para acceder al beneficio estatal.

Esto es todo lo que tenés que tener en cuenta antes de jubilarte.

A cualquier persona que desee iniciar la jubilación en el Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia de Buenos Aires se le exige cumplir con determinadas condiciones de edad y años de aportes. Además, cada modalidad previsional cuenta con requisitos específicos y distinta documentación obligatoria.

Quienes estén cerca de completar las condiciones para retirarse pueden avanzar con el trámite de manera presencial o digital, según el tipo de actividad y el organismo donde trabajaron.

Esto es todo lo que tenés que saber para jubilarte sin problemas.

El sistema previsional del IPS contempla tres categorías principales que se aplican según las diferentes situaciones laborales y cada una tiene sus propias exigencias.

Primero, la jubilación ordinaria corresponde a quienes alcanzan los 60 años de edad y reúnen 35 años de servicios con aportes. En esos casos, el haber equivale al 75% del salario bruto del mejor cargo ocupado durante 36 meses continuos o 60 alternados dentro de toda la carrera laboral.

Si los 35 años de aportes no pertenecen exclusivamente al IPS, el porcentaje baja al 70% del sueldo bruto, pero, quienes llegan a 63 años de edad y 38 años de aportes obtienen un incremento del 5%. Si todos esos aportes fueron realizados dentro del IPS, el haber alcanza el 80% del salario bruto. El porcentaje vuelve a subir para quienes acreditan 65 años de edad y 40 años de servicios, ya que llegan al 85% del sueldo bruto si la totalidad de los aportes corresponde al organismo bonaerense.

Existen además regímenes especiales, por ejemplo, los trabajadores docentes pueden jubilarse con 50 años de edad y 25 años de servicios o con 55 años y 30 años frente al aula. También hay condiciones particulares para personal artístico, tareas insalubres, personas con discapacidad visual y agentes alcanzados por leyes especiales.

La jubilación por edad avanzada aplica desde los 65 años, siempre que la persona tenga al menos 10 años de aportes al IPS y cinco años de actividad dentro de los últimos ocho trabajados. En este esquema también pueden computarse servicios de ANSES, aunque no deben superar los aportes realizados en la provincia.

Por otra parte, la jubilación por invalidez está destinada a todos aquellos que acrediten una incapacidad laboral igual o superior al 66%. Ese porcentaje debe ser meticulosamente evaluado por juntas médicas oficiales del Poder Judicial, Medicina Laboral provincial y el propio IPS.

Persona Mayor escribir Jubilado El organismo previsional recuerda que el vencimiento del pago por ventanilla será el 23 de junio de 2026. Magnific

Paso a paso para iniciar el trámite de jubilación en IPS

El trámite jubilatorio puede iniciarse mediante distintas modalidades, una de ellas es el "cierre de cómputos", mecanismo que permite al trabajador continuar en actividad mientras el IPS calcula de cuánto va a ser su beneficio previsional. Si no, la otra opción es el cese definitivo de tareas. Para comenzar el expediente hay que presentar:

Formulario 136.

DNI del titular.

Constancia de CUIL o CUIT.

Cuatro pantallas de ANSES.

Último recibo de sueldo.

La certificación de servicios con los mejores 36 meses consecutivos o 60 alternados.

Acto administrativo de cese.

En algunos casos se pide documentación adicional según el tipo de actividad desarrollada o si existen aportes en otras cajas previsionales. Quienes tengan servicios registrados en ANSES, cajas profesionales, monotributo o trabajo autónomo deben adjuntar el reconocimiento de servicios correspondiente junto con las constancias emitidas por ARCA sobre las categorías históricas y la situación registral.

En los casos de cargos jerárquicos, el IPS también exige los actos administrativos de designación y cese. Para docentes transferidos desde la órbita nacional, las escuelas deben emitir certificados específicos sobre sus cargos y módulos desempeñados.

El inicio del trámite puede hacerse mediante turno presencial para agentes cesados de la administración pública provincial, Poder Judicial o Legislativo. Las escuelas privadas cuentan con acceso al sistema digital "Mi IPS", mientras que algunos organismos trabajan mediante plataformas internas de Recursos Humanos y SIAPE.

Jubilado persona mayor escribiendo El IPS es Caja Otorgante de la prestación siempre y cuando el afiliado registre mayor cantidad de años de servicios con aportes a este organismo. Magnific

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