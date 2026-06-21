Mundial 2026: las selecciones que ya quedaron eliminadas de la Copa del Mundo

La fase de grupos avanza y varios equipos empiezan a definir su futuro en la competencia por un lugar en la próxima ronda.

La fase de grupos del Mundial 2026 empieza a definir qué selecciones seguirán en carrera y cuáles quedarán eliminadas.

El Mundial 2026 empieza a mostrar sus primeras definiciones y, con el avance de la fase de grupos , algunas selecciones ya quedaron sin posibilidades de continuar en competencia. A medida que se disputan las jornadas, los equipos comienzan a conocer su destino entre la pelea por la clasificación y la despedida del torneo.

La primera despedida llegó tras la victoria de Brasil por 3-0 ante Haití en el Lincoln Financial Field de Filadelfia . El resultado dejó al equipo caribeño sin posibilidades de continuar en la competencia, ya que acumuló su segunda derrota consecutiva y quedó sin margen de recuperación.

El seleccionado haitiano había vuelto a disputar una Copa del Mundo después de 52 años de ausencia , pero no logró sostener sus opciones en el grupo. En su debut había perdido ante Escocia y, aunque consiga ganar en la última jornada, no podrá alcanzar el tercer puesto de la zona.

El equipo caribeño quedó eliminado tras la derrota ante Brasil y no podrá avanzar a los 16avos de final.

Los británicos cuentan con tres puntos de ventaja y además tienen a favor el criterio de desempate olímpico, que toma en cuenta el resultado entre ambos equipos. Por esa razón, Haití quedó oficialmente eliminado antes de disputar su último encuentro.

Turquía se despidió del torneo

El segundo equipo en despedirse fue Turquía, que no pudo cambiar su situación y quedó eliminado tras caer ante Paraguay. El conjunto europeo tuvo la posibilidad de aprovechar la superioridad numérica durante el partido, pero no logró remontar el resultado y terminó firmando una salida anticipada.

La eliminación significó una rápida despedida para Turquía en su tercera participación mundialista. El equipo no consiguió sumar los puntos necesarios y quedó sin posibilidades matemáticas de meterse en la próxima ronda.

turquia-800x600 (1) La selección europea se despidió del torneo luego de caer ante Paraguay en la fase de grupos.

Túnez también quedó eliminado

Por su parte, Túnez también quedó afuera luego de una dura derrota ante Japón por 4-0. La selección africana sufrió su segundo golpe consecutivo en el torneo y se transformó en otro de los equipos que ya no podrán luchar por un lugar en los 16avos de final.

A medida que avance la fase de grupos, la lista de selecciones eliminadas podría ampliarse. Mientras algunos equipos ya aseguraron su presencia en la siguiente instancia, otros llegarán a la última fecha con la obligación de sumar para mantenerse con vida en la competencia.