El dólar blue opera a $1.415 para la compra y a $1.435 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.
Dólar blue hoy: a cuánto opera este viernes 20 de febrero
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
A cuánto opera el dólar oficial hoy, viernes 20 de febrero
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar se ofrece a $1.393,50 para la venta.
Valor del CCL hoy, viernes 20 de febrero
El dólar CCL cotiza a $1.447,35 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 3.9%.
Valor del dólar MEP hoy, viernes 20 de febrero
El dólar MEP se ofrece a $1.409,76 y la brecha con el dólar oficial es de 1.2%.
Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 20 de febrero
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.833.
Cotización del dólar cripto hoy, viernes 20 de febrero
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.449,33, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, viernes 20 de febrero
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s66.972, según Binance.
