Dólar hoy: a cuánto cotiza este viernes 20 de febrero









Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar oficial minorista cerró a $1.360 para la compra y a $1.410 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.420,20 para la venta.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, viernes 20 de febrero En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar se ofrece a $1.393,50.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, viernes 20 de febrero El dólar blue cotiza a $1.415 para la compra y a $1.435 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

Valor del CCL hoy, viernes 20 de febrero El dólar CCL opera a $1.447,35 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 3.9%.

Valor del dólar MEP hoy, viernes 20 de febrero El dólar MEP se ofrece a $1.409,76 y la brecha con el dólar oficial es de 1.2%.

Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 20 de febrero El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.833. Cotización del dólar cripto hoy, viernes 20 de febrero El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza $1.449,33, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, viernes 20 de febrero Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s66.972, según Binance.