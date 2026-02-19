SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
En Vivo
19 de febrero 2026 - 13:48

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este jueves 19 de febrero

mercados finanzas vivo acciones bolsas inversiones bonos dolar tasas cedears
Por

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar oficial retrocede en el segmento mayorista a $1.393,5, mientras que cotiza estable en el Banco Nación (BNA) a $1.420 para la venta. En tanto, los financieros operan dispares y el dólar blue se mantiene estable a $1.435.

En tanto, los activos argentinos se ven afectados por el tratamiento de la reforma laboral en el Congreso y el paro general convocado por la CGT: ADRs sube hasta 5,7% y las acciones domésticas avanzan con fuerza, mientras que los bonos soberanos caen en la plaza local.

Live Blog Post

Bitcoin retrocede a u$s66.000 por señales negativas de la Fed

El mercado de criptomonedas opera bajo una tendencia negativa. Bitcoin (BTC) baja 1,9% hasta los u$s66.195,61, y sigue sin poder repuntar tras malas señales tanto de la Reserva Federal (Fed) estadounidense como de los inversores.

Leé la nota completa

Live Blog Post

El FMI apoyó la reforma laboral y resaltó la acumulación reservas

Por Liliana Franco

En medio de un paro decretado por la CGT en contra de la reforma laboral, el Fondo Monetario Internacional avaló el proyecto que está siendo debatido en el Congreso al considerar que se orienta “a reducir la informalidad y también, muy importante a sostener la creación de puestos trabajo”. Así lo señalo este jueves la vocera del FMI, Julie Kozack, en el marco de la habitual conferencia que el organismo realiza en Washington.

Leé la nota completa

Live Blog Post

El índice de confianza del consumidor bajó 4,7% en febrero, la mayor caída en seis meses

El indicador volvió a retroceder tras varios meses de estabilidad y refleja un clima económico más cauteloso. El deterioro se dio tanto en niveles de ingresos altos y bajos, tras el dato de inflación de enero que marcó una leve aceleración.

Leé la nota completa

Live Blog Post

Reforma laboral: la mesa política de Javier Milei sigue la votación en el Congreso y el oficialismo confía en los votos

Funcionarios y aliados destacaron que el oficialismo está cerca de reunir los votos en Diputados. Diego Santilli defendió el proyecto como clave para el empleo formal y desde Seguridad advirtieron que las marchas deben desarrollarse sin violencia.

Leé la nota completa

Live Blog Post

El paro nacional impacta en el mercado: acciones operan mixtas y los bonos en dólares cotizan con tendencia negativa

En una jornada atravesada por la votación de la reforma laboral, los activos locales se mueven dispares: el S&P Merval, pero los bonos en dólares retroceden y el riesgo país se mantiene por encima de los 500 puntos básicos.

Leé la nota completa

Live Blog Post

El dólar oficial profundiza las bajas mientras sigue con atención el debate por la reforma laboral

La brecha contra el techo de la banda está en su mayor nivel en 7 meses. Mientras tanto, el BCRA continuó su racha compradora y ya lleva más de u$s1.000 millones en lo que va de febrero.

Leé la nota completa

Live Blog Post

¿Estanflación en puerta? Economistas evalúan si la Argentina ya transita esa fase y anticipan lo que viene en 2026

Por Solange Rial

Con la actividad "estancada" y el sendero de desinflación parado, empieza a sobrevolar el concepto de "estanflación" entre los economistas.

Leé la nota completa

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias