Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este jueves 19 de febrero

El FMI apoyó la reforma laboral y resaltó la acumulación reservas

Por Liliana Franco

En medio de un paro decretado por la CGT en contra de la reforma laboral, el Fondo Monetario Internacional avaló el proyecto que está siendo debatido en el Congreso al considerar que se orienta “a reducir la informalidad y también, muy importante a sostener la creación de puestos trabajo”. Así lo señalo este jueves la vocera del FMI, Julie Kozack, en el marco de la habitual conferencia que el organismo realiza en Washington.

