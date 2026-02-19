Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este jueves 19 de febrero

El dólar oficial retrocede en el segmento mayorista a $1.393,5, mientras que cotiza estable en el Banco Nación (BNA) a $1.420 para la venta. En tanto, los financieros operan dispares y el dólar blue se mantiene estable a $1.435.
Bitcoin retrocede a u$s66.000 por señales negativas de la Fed
El mercado de criptomonedas opera bajo una tendencia negativa. Bitcoin (BTC) baja 1,9% hasta los u$s66.195,61, y sigue sin poder repuntar tras malas señales tanto de la Reserva Federal (Fed) estadounidense como de los inversores.
