Nuevo round del Gobierno por la reforma laboral, esta vez en Diputados + Seguir en









El tratamiento iniciará a las 14 horas, pero el Gobierno atendió la demanda de sus aliados y retiró el artículo de licencias del proyecto aprobado en el Senado.

El sindicalista y diputado Sergio Palazzo frente al titular del bloque libertario Gabriel Bornoroni. Mariano Fuchila

El Gobierno aceleró el tratamiento de la reforma laboral y llega con una mayoría construida para aprobar el proyecto en Diputados, en medio de un paro general anunciado por la CGT. Como se insertó una modificación sobre la redacción, el proyecto tendrá que tratarse nuevamente en la Cámara alta. La maquinaria legislativa libertaria busca tanta coordinación que ya hubo convocatoria para el Senado para el viernes 20 a las 10, en caso de que se apruebe la iniciativa.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La sesión comenzará a las 14 del jueves y el principal desafío del oficialismo es alcanzar el quorum, que confía tener pero de forma ajustada. El contexto de inactividad de transporte no abona a su optimismo, pero cuentan con la presencia de los bloques que lo respaldan en el proyecto: el PRO, la UCR y aliados provinciales de Tucumán, San Juan y Neuquén. Una duda aparece en Innovación Federal (compuesto por los oficialismos de Salta y Misiones) que acompañaron la convocatoria pero no el dictamen de mayoría (que contó con 44 firmas): desde la bancada apuntaron al artículo del Fondo de Asistencia Laboral.

"La única pelea de mañana es el quorum", remarcaron para Ámbito desde Unión por la Patria, donde se mostraron poco optimistas sobre la posibilidad de generar un nuevo rechazo en caso de que la sesión inicie. En Provincias Unidas, otro de los bloques con dudas para respaldar el proyecto, consideran que el cambio aceptado por el Gobierno sobre el artículo de las licencias por enfermedad abre la oportunidad a nuevas reformas a la redacción original. Anhelan introducir reglamentaciones sobre las licencias parentales remover los apartados que modifican los estatutos, el financiamiento del cine y el trabajo en cárceles.

La Libertad Avanza Diputados La mayoría libertaria pesó en la firma de dictámenes en Diputados. Mariano Fuchila Además del proyecto oficialista, otros bloques tienen su propio dictamen: Unión por la Patria (29 firmas), Provincias Unidas (2 firmas), Coalición Cívica (1 firma) y el Frente de Izquierda (de rechazo). El artículo removido de licencias por enfermedad sostenía que "en caso de sufrir un accidente o una enfermedad que no sea consecuencia de la prestación de tareas derivadas del contrato de trabajo, y que impida dicha prestación, el trabajador tendrá derecho a percibir el 50% de su remuneración. [...] Si la imposibilidad de trabajar fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador que implicara algún riesgo en la salud durante un período de 3 meses si el trabajador no tuviera personas legalmente a su cargo, o de 6 meses si las tuviera".

Reforma laboral: los cambios claves Además de las modificaciones que se difundieron en la última semana, el proyecto de reforma laboral oficialista establece:

Banco de horas: se reemplazan los pagos por horas extras por un sistema para compensar jornadas extensas con otras más breves o días de franco. Se respetarán descansos mínimos obligatorios: 12 horas entre jornadas y 35 horas de descanso semanal.

se reemplazan los pagos por horas extras por un sistema para compensar jornadas extensas con otras más breves o días de franco. Se respetarán descansos mínimos obligatorios: 12 horas entre jornadas y 35 horas de descanso semanal. Indemnizaciones: se modifica el actual sistema, estableciendo compensaciones sujetadas a la inflación (con un 3% de plus anual, reemplazando el actual esquema en la que la actualización la establecía el juez interviniente) y excluyendo los aportes correspondientes al aguinaldo, las vacaciones y otros agregados.

se modifica el actual sistema, estableciendo compensaciones sujetadas a la inflación (con un 3% de plus anual, reemplazando el actual esquema en la que la actualización la establecía el juez interviniente) y excluyendo los aportes correspondientes al aguinaldo, las vacaciones y otros agregados. Fondo de Asistencia Laboral (FAL) : se establece un esquema compuesto por el 3% del salario de los trabajadores a una cuenta de inversiones que sería utilizada para el pago de indemnizaciones. Las grandes empresas deberán aportar el 1% (que puede ampliarse a 1,5%) y las pymes el 2,5% (que puede llegar al 3%). El empleador deberá afrontar la diferencia cuando el fondo no alcance para pagar el total de la indemnización.

: se establece un esquema compuesto por el 3% del salario de los trabajadores a una cuenta de inversiones que sería utilizada para el pago de indemnizaciones. Las grandes empresas deberán aportar el 1% (que puede ampliarse a 1,5%) y las pymes el 2,5% (que puede llegar al 3%). El empleador deberá afrontar la diferencia cuando el fondo no alcance para pagar el total de la indemnización. Salarios: se promueven pagos por mérito y productividad en detrimento de las negociaciones colectivas del salario básico. Los sueldos podrán ser en pesos o moneda extranjera, pero también por especie.

se promueven pagos por mérito y productividad en detrimento de las negociaciones colectivas del salario básico. Los sueldos podrán ser en pesos o moneda extranjera, pero también por especie. Vacaciones : el proyecto permite que las vacaciones se fraccionen por un mínimo de 7 días. Al menos cada 3 años, y en caso de vacaciones rotativas, los trabajadores deben tener su receso en el período de verano.

: el proyecto permite que las vacaciones se fraccionen por un mínimo de 7 días. Al menos cada 3 años, y en caso de vacaciones rotativas, los trabajadores deben tener su receso en el período de verano. Servicios esenciales: se incorpora las telecomunicaciones, hospitales, recolección de residuos, la aeronáutica comercial, el control de tráfico portuario, los servicios aduaneros y migratorios y la educación en todos sus niveles (salvo universitario) que deben garantizar al menos un prestación del 75% de su funcionamiento normal. Cecilia Moreau Nicolás Massot Esteban Paulón El peronismo y el interbloque Unidos rechazan el proyecto, pero no alcanzarían una mayoría. Mariano Fuchila Promoción del blanqueo laboral: se crea un régimen de incentivos impositivos por cuatro años para aquellos empleadores que contraten a personas desempleadas o monotributistas hasta un año después de la sanción de la ley. También se abre una ventana de seis meses para el blanqueo a los empleadores que cuenten con trabajadores no registrados.

se crea un régimen de incentivos impositivos por cuatro años para aquellos empleadores que contraten a personas desempleadas o monotributistas hasta un año después de la sanción de la ley. También se abre una ventana de seis meses para el blanqueo a los empleadores que cuenten con trabajadores no registrados. Eliminación de la "ultraactividad": se acaba con el régimen que permite que un convenio colectivo de trabajo continúe vigente incluso después de su fecha de vencimiento, hasta que se negocie uno nuevo.

se acaba con el régimen que permite que un convenio colectivo de trabajo continúe vigente incluso después de su fecha de vencimiento, hasta que se negocie uno nuevo. Financiamiento del cine: a partir del 1° de enero de 2028, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) será financiado exclusivamente con partidas asignadas por la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional, eliminando sus fuentes automáticas de recaudación como el porcentaje de entradas de cine vendidas o el financiamiento proveniente del ENACOM.

a partir del 1° de enero de 2028, el será financiado exclusivamente con partidas asignadas por la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional, eliminando sus fuentes automáticas de recaudación como el porcentaje de entradas de cine vendidas o el financiamiento proveniente del ENACOM. Trabajadores de plataformas : se reglamenta las condiciones, obligaciones y garantías que tiene el personal de plataformas. Se establece la obligatoriedad de tener un seguro de salud mientras ejerce su trabajo, aunque quien se haga cargo de él será producto de un "libre acuerdo" entre la plataforma y el trabajador, sin que esto represente condición de dependencia.

: se reglamenta las condiciones, obligaciones y garantías que tiene el personal de plataformas. Se establece la obligatoriedad de tener un seguro de salud mientras ejerce su trabajo, aunque quien se haga cargo de él será producto de un "libre acuerdo" entre la plataforma y el trabajador, sin que esto represente condición de dependencia. Asambleas: las convocatorias asamblearias no podrán afectar "el normal desarrollo de las actividades de la empresa" y deberá contar con autorización previa. También se establece que "el trabajador no devengará salarios durante el tiempo de la misma". Reforma laboral: proyecto de ley completo Proyecto Modernización Laboral