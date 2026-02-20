El Gobierno celebró el avance en Diputados de la reforma laboral + Seguir en









A través de un comunicado de la Oficina del Presidente, el Ejecutivo agradeció “a todos los legisladores que acompañaron este proyecto”. Destacó la "creación de trabajo registrado, menor informalidad, normas laborales adaptadas al siglo XXI".

Karina Milei, Santilli y Adorni dieron muestras de júbilo en un palco de la Cámara baja.

El Gobierno festejó en la madrugada del viernes la aprobación de la ley de modernización laboral en la Cámara de Diputados y destacó que la iniciativa representa “un paso clave” dentro del paquete de reformas estructurales impulsadas por la administración de Javier Milei. A través de un comunicado oficial difundido por la Oficina del Presidente, el Ejecutivo afirmó que la norma está destinada a “terminar con más de 70 años de atrasos en las relaciones laborales de los argentinos”.

Según el Ejecutivo, la aprobación de la ley implica la “creación de trabajo registrado, menor informalidad, normas laborales adaptadas al siglo XXI, menor burocracia, mayor dinamismo en las relaciones laborales y, lo más importante de todo, el fin de la industria del juicio en la República Argentina”. En el recinto de la Cámara baja, Karina Milei, Manuel Adorni y Diego Santilli presenciaron la votación y dieron muestras de júbilo tras la aprobación.

El comunicado sostiene además que la nueva normativa “simplifica y digitaliza los procesos de registración laboral, moderniza licencias y procedimientos, ordena responsabilidades y establece reglas claras tanto para trabajadores como para empleadores”. En ese sentido, remarca que incorpora “incentivos concretos para la formalización del empleo, mecanismos que reducen la conflictividad judicial y un enfoque especial en las pequeñas y medianas empresas (PyMEs)”.

Para el Gobierno, la reforma promueve "un entorno que facilite la contratación, impulse la inversión y permita que el empleo registrado vuelva a expandirse en todos los sectores de la economía, generando más y mejores puestos de trabajo formales".

El texto oficial también vincula la iniciativa con el programa económico general y afirma que “los argentinos han realizado un esfuerzo enorme para alcanzar la estabilidad macroeconómica, monetaria y fiscal”, por lo que la modernización laboral representa “un paso más para consolidar ese proceso”.

Finalmente, el presidente Javier Milei agradeció “a todos los legisladores que acompañaron este proyecto” y expresó su expectativa de contar con “el mismo compromiso con la voluntad de los votantes argentinos para el resto de las reformas” que el Gobierno prevé enviar al Congreso.