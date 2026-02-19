El dólar blue cerró a $1.420 para la compra y a $1.440 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.
El dólar blue subió y amplió la brecha con el oficial a máximos en casi un mes
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
El dólar global se mantuvo tras las minutas de la Fed y enfría expectativas de recortes
Dólar blue hoy: a cuánto cerró este jueves 19 de febrero
Así, el tipo de cambio paralelo avanzó $5 frente a la jornada anterior y alcanzó una brecha con el dólar oficial del 3,7%, la mayor en casi un mes.
A cuánto cerró el dólar oficial hoy, jueves 19 de febrero
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar opera a $1.389 para la venta.
Valor del CCL hoy, jueves 19 de febrero
El dólar CCL opera a $1.446,95 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4,2%.
Valor del dólar MEP hoy, jueves 19 de febrero
El dólar MEP opera a $1.409,07 y la brecha con el dólar oficial es de 1,4%.
Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 19 de febrero
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.833.
Cotización del dólar cripto hoy, jueves 19 de febrero
El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.447,73, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, jueves 19 de febrero
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s67.108,98, según Binance.
