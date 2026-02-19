El dólar blue subió y amplió la brecha con el oficial a máximos en casi un mes

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue cerró a $1.420 para la compra y a $1.440 para la venta , según los operadores de la city consultados por Ámbito .

Así, el tipo de cambio paralelo avanzó $5 frente a la jornada anterior y alcanzó una brecha con el dólar oficial del 3,7%, la mayor en casi un mes .

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar opera a $1.389 para la venta.

El dólar CCL opera a $1.446,95 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4,2% .

El dólar MEP opera a $1.409,07 y la brecha con el dólar oficial es de 1,4% .

Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 19 de febrero

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.833.

Cotización del dólar cripto hoy, jueves 19 de febrero

El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.447,73, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, jueves 19 de febrero

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s67.108,98, según Binance.