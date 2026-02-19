SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

19 de febrero 2026 - 18:16

El dólar blue subió y amplió la brecha con el oficial a máximos en casi un mes

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

mercados finanzas vivo acciones bolsas inversiones bonos dolar tasas
Depositphotos

El dólar blue cerró a $1.420 para la compra y a $1.440 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.

Así, el tipo de cambio paralelo avanzó $5 frente a la jornada anterior y alcanzó una brecha con el dólar oficial del 3,7%, la mayor en casi un mes.

Informate más

A cuánto cerró el dólar oficial hoy, jueves 19 de febrero

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar opera a $1.389 para la venta.

Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 19 de febrero

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.833.

Cotización del dólar cripto hoy, jueves 19 de febrero

El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.447,73, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, jueves 19 de febrero

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s67.108,98, según Binance.

