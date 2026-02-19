Se conoció de qué murió Sofía Devries, la joven que hacía buceo en Puerto Madryn + Seguir en









Según fuentes oficiales, no se detectaron signos de intervención de terceros. El cuerpo fue encontrado a 20 metros de profundidad después de 48 horas de búsqueda.

El cuerpo fue encontrado este miércoles por la tarde a unos 20 metros de profundidad, cerca del Parque Submarino HU SHUN YU 809, uno de los puntos elegidos para inmersiones recreativas en la zona.

Los resultados preliminares de la autopsia de Sofía Devries, la joven que desapareció mientras buceaba en el mar para obtener una certificación de buceo deportivo en Puerto Madryn, Chubut, determinaron que murió por “asfixia por sumersión”, es decir, ahogamiento.

Esta semana, se abrió una causa en la Justicia para investigar negligencias o la participación de otras personas en la desaparición de la víctima. Sin embargo, según las primeras informaciones de la investigación, no se detectaron signos de intervención de terceros.

Este resultado llevó a la Justicia de Chubut a estudiar en qué condiciones se desarrollaba la práctica. Se investiga si existieron fallas en el operativo de seguridad, en el equipamiento o en la supervisión del grupo. La autopsia, en ese sentido, despejó dudas sobre posibles causas externas. En paralelo, los tres buzos que la acompañaban y el instructor fueron atendidos y evolucionan favorablemente,

Caso de Sofía Devries en Puerto Madryn, Chubut Sofía Devries había sido vista por última vez el lunes por la mañana durante una salida de buceo deportivo que hizo junto a tres personas más, una de ellas, su novio, Leonardo Alonso. El incidente ocurrió cuando la joven de 23 años se encontraba realizando una inmersión a una profundidad aproximada de 20 metros, en el marco de una certificación internacional de buceo (PADI).

