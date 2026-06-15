Acuerdo entre Irán y EEUU: qué incluye el pacto, los pedidos de Teherán y por qué es clave el estrecho de Ormuz

Washington y Teherán definen los detalles de un acuerdo que busca cerrar cuatro meses de conflicto en Medio Oriente. Los puntos centrales del entendimiento y las dudas sobre el futuro.

Representantes de Irán y Estados Unidos mantendrán conversaciones preparatorias en Doha antes de la firma prevista del acuerdo para esta semana en Ginebra. Qatar volvió a desempeñar un papel central como mediador, mientras distintos actores internacionales buscan garantizar que los compromisos asumidos por ambas partes se traduzcan en medidas concretas.

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El acuerdo llega después de meses de enfrentamientos que alteraron el equilibrio geopolítico de Medio Oriente y provocaron fuertes tensiones en los mercados energéticos internacionales. La expectativa es que la firma permita consolidar el alto el fuego y abra una nueva etapa de negociaciones entre ambos países.

Entre los aspectos más relevantes del entendimiento figura el compromiso iraní de no avanzar en el desarrollo de armas nucleares, una de las principales exigencias planteadas por Estados Unidos y sus aliados occidentales. A cambio, el acuerdo contempla mecanismos de alivio gradual de sanciones y la apertura de una instancia diplomática de largo plazo.

Además, el pacto incluye el cese permanente de las operaciones militares en los distintos frentes abiertos durante el conflicto y busca establecer mecanismos que reduzcan el riesgo de una nueva escalada regional.

El estrecho de Ormuz, el programa nuclear iraní, el levantamiento de las sanciones contra Teherán y el conflicto en Líbano serán los temas sobre la mesa de las negociaciones tras la firma del pacto el próximo viernes en Ginebra.

Las claves del acuerdo entre EEUU e Irán

1. Se abre una ventana de 60 días para negociar la paz definitiva

El pacto anunciado es preliminar. Tras la firma prevista en Suiza, ambas partes iniciarán un período de 60 días para negociar un acuerdo permanente que cierre formalmente el conflicto y resuelva los temas más sensibles.

2. Cese de las hostilidades

Estados Unidos e Irán acordaron un alto el fuego permanente y el fin de las operaciones militares en todos los frentes de guerra abiertos durante el conflicto.

3. Reapertura del estrecho de Ormuz

Uno de los puntos más importantes es la reapertura de Ormuz, la ruta marítima por donde circula una porción clave del petróleo y del gas que consume el mundo. Su cierre disparó los precios de la energía y afectó al comercio internacional.

4. El programa nuclear iraní queda bajo negociación

Irán aceptaría congelar durante 20 años las actividades vinculadas a su programa nuclear militar, entregar parte de su uranio enriquecido y permitir nuevamente inspecciones internacionales. Sin embargo, los detalles definitivos serán negociados durante los próximos dos meses.

5. Posible levantamiento de sanciones

El acuerdo contempla la liberación de activos iraníes bloqueados en el exterior y la flexibilización de sanciones económicas impulsadas por Estados Unidos y sus aliados europeos.

6. El Líbano aparece como el punto más conflictivo

El texto incluye el cese de las hostilidades también en territorio libanés, pero Israel se resiste a detener completamente sus operaciones militares en el sur del país y en Beirut, lo que genera dudas sobre la implementación efectiva del acuerdo.

7. Persisten dudas sobre la seguridad en Ormuz

Aunque el acuerdo prevé reabrir la navegación, navieras y aseguradoras advierten que todavía existen minas, riesgos de seguridad y falta de garantías para retomar el tránsito normal de buques comerciales.

8. El mercado reaccionó con optimismo

La noticia provocó una caída del precio del petróleo y una mejora en los mercados financieros, especialmente en sectores vinculados al transporte, el turismo y el comercio internacional.

donald trump mojtaba jamenei benjamin netanyahu, irán, israel, eeuu Trump y Netanyahu, el doble comando que se enfrenta a Irán.

El estrecho de Ormuz, el punto central del acuerdo

La reapertura del estrecho de Ormuz aparece como uno de los elementos más relevantes del acuerdo. Por ese corredor marítimo circula una parte sustancial del petróleo y del gas natural licuado que abastece a los mercados mundiales.

Durante la guerra, las restricciones impuestas por Irán provocaron una fuerte caída del tráfico marítimo, afectaron las cadenas de suministro energéticas y generaron volatilidad en los precios internacionales del crudo. Más de 500 embarcaciones quedaron a la espera de poder atravesar la zona en condiciones seguras.

La normalización de la navegación es considerada una condición indispensable para estabilizar los mercados y recuperar la confianza de las compañías navieras y energéticas.

La polémica cláusula sobre un peaje marítimo de Irán

Uno de los puntos que generó sorpresa en las últimas horas fue la incorporación de una cláusula impulsada por Irán para cobrar un peaje a los buques que atraviesen Ormuz, según reportes de medios vinculados al gobierno iraní.

La propuesta podría convertirse en una nueva fuente de tensión debido a que numerosas potencias y organismos internacionales defienden el principio de libre navegación en uno de los corredores marítimos más importantes del mundo.

Qué impacto puede tener en el precio del petróleo

Los mercados reaccionaron positivamente ante las señales de distensión. La expectativa de una reapertura sostenida de Ormuz contribuyó a moderar los precios del petróleo luego de los fuertes incrementos registrados durante la guerra.

Analistas consideran que la normalización gradual del tránsito marítimo podría aliviar la presión sobre la oferta mundial de energía. Sin embargo, advierten que la presencia de minas, daños en infraestructuras y eventuales incumplimientos del acuerdo mantienen elevados los riesgos para el comercio internacional.

El respaldo internacional al acuerdo

El acuerdo fue recibido con satisfacción por gobiernos, organismos multilaterales y entidades vinculadas al comercio marítimo. La comunidad internacional destacó especialmente la necesidad de garantizar una navegación segura en Ormuz y de evitar acciones que puedan reactivar el conflicto.

En la misma línea, organismos de derechos humanos de Naciones Unidas y distintos países pidieron a todas las partes actuar con moderación para consolidar la paz y evitar una nueva crisis regional.

Pese al optimismo inicial, varios aspectos continúan abiertos. Entre ellos figuran los mecanismos de verificación de los compromisos nucleares iraníes, el alcance del alivio de sanciones, las garantías de seguridad para la navegación en Ormuz y la implementación efectiva del alto el fuego en todos los frentes.

Por eso, aunque la firma aparece cada vez más cercana, los analistas coinciden en que el verdadero desafío comenzará después del acuerdo: transformar una tregua frágil en una paz duradera para una de las regiones más inestables del planeta.