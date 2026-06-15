Acuerdo entre EEUU e Irán: el petróleo se desploma, suben los futuros de Wall Street y bolsas asiáticas vuelan hasta 6%

Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz. El anuncio impulsa a los futuros de Wall Street, vuelan las bolsas asiáticas y provocó una fuerte caída del petróleo ante la expectativa de una normalización del comercio energético global.

Reapertura de Ormuz: el petróleo registró una caída superior al 5% y los futuros de Wall Street avanzaron impulsados por una mejora en el apetito por riesgo.

Estados Unidos e Irán anunciaron un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más estratégicas del planeta, en un movimiento que podría marcar el inicio de una desescalada en las tensiones que afectaron al mercado petrolero durante las últimas semanas. La noticia tuvo un impacto inmediato en los mercados internacionales: el crudo Brent , la referencia mundial del petróleo, cayó un 5% hasta los u$s82,91 por barril. Por su parte, el crudo estadounidense bajó un 5,5% hasta los u$s80,21, ambos tocaron su nivel más bajo desde principios de marzo.

En tanto, los futuros de Wall Street avanzaron impulsados por una mejora en el apetito por riesgo, y los principales mercados asiáticos abren con una fuerte suba en torno al 6%. Sin embargo, los precios del crudo siguen estando unos u$s10 por barril por encima de los niveles previos al ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero, y podrían pasar muchos meses antes de que vuelvan a los niveles anteriores a la guerra.

La jornada en los principales mercados de la región Asia-Pacífico se tiñó firmemente de verde, reflejando un marcado optimismo entre los inversores. Las pizarras de las plazas más influyentes del continente registraron avances generalizados, impulsadas tanto por la expectativa de estabilidad en las tasas de interés globales como por el excelente rendimiento de sectores clave como el tecnológico y el de energías en el inicio de la semana.

El gran protagonista de la sesión fue el mercado bursátil de Tokio. El índice de referencia nipón, el Nikkei 225 , experimentó un espectacular rally al dispararse un 5,33% , escalando con fuerza por encima de los 69.500 puntos. Este avance masivo estuvo fuertemente apuntalado por el gigante tecnológico SoftBank Group, cuyas acciones treparon más de un 10%, traccionando al resto del panel tecnológico y consolidando una de las jornadas más alcistas en meses para la bolsa japonesa.

En sintonía con la región, los parqués de la China también mostraron un desempeño sólido. El índice Shanghai Composite subió un 1,61% , ubicándose por encima de la barrera de las 4.090 unidades. Los estímulos internos y el buen comportamiento de las firmas vinculadas a las materias primas ayudaron a sostener la demanda. Por su parte, el índice Hang Seng de Hong Kong acompañó el movimiento con una suba más moderada del 0,50% , consolidando el balance positivo para el gigante asiático.

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Aunque con variaciones según cada mercado, la tónica alcista se extendió al resto de las plazas del pacífico. En Corea del Sur, el optimismo tecnológico global derramó sobre Seúl, manteniendo a las principales firmas de semiconductores en terreno positivo. Esta corriente favorable se replicó en otras latitudes del continente, donde índices de peso como el S&P/ASX 200 de Australia (+1,25%) o el IDX Composite de Indonesia (+3,83%) cerraron filas aportando solidez al avance en bloque de los activos asiáticos.

El estrecho de Ormuz conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y por allí circula aproximadamente una quinta parte del petróleo que se comercializa en el mundo. Por esa razón, cualquier interrupción en su funcionamiento suele traducirse en fuertes movimientos de precios y en una mayor incertidumbre para la economía global.

Según informó la agencia estatal iraní IRIB, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán confirmó que el acuerdo con Estados Unidos será firmado el viernes y agradeció a Qatar y Pakistán por su participación en las negociaciones. Desde Teherán sostuvieron que el entendimiento contempla el fin inmediato de las hostilidades y el levantamiento del bloqueo naval en la región.

Estrecho de Ormuz Al Jazeera

El oro toca máximos de una semana tras el histórico acuerdo

El valor del oro experimentó un marcado avance en los mercados globales y alcanzó su nivel más alto en casi una semana. El movimiento alcista se consolidó como una reacción directa del mercado frente al histórico anuncio del acuerdo de paz alcanzado entre Estados Unidos e Irán, un entendimiento clave que busca poner fin a las hostilidades en Medio Oriente.

Los inversores asimilaron de forma positiva el fin definitivo de las operaciones militares y, en particular, el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre el levantamiento inmediato del bloqueo naval y la reapertura sin peajes del estrecho de Ormuz. La normalización de este crítico paso marítimo —crucial para el tránsito de los flujos mundiales de crudo— reconfiguró rápidamente las proyecciones de riesgo geopolítico.

oro El oro repunta en su precio este lunes. Depositphotos

Si bien los acuerdos de paz suelen disminuir la prima de riesgo geopolítico que impulsa a los activos de refugio, los analistas técnicos señalan que el rendimiento actual del oro se apoya en una lectura macroeconómica más amplia. La expectativa de un alivio en las tensiones energéticas globales podría suavizar las presiones inflacionarias a mediano plazo, lo que influye directamente en las próximas decisiones de política monetaria de los principales bancos centrales, especialmente de la Reserva Federal (Fed).

Operadores de la plaza internacional remarcan que el metal dorado se mantiene firme en la zona de máximos semanales mientras se aguardan los detalles técnicos del memorando de entendimiento, cuya firma oficial quedó programada para el próximo viernes 19 de junio en Suiza.

Acuerdo Irán-Estados Unidos: qué se sabe hasta ahora

Sin embargo, todavía persisten dudas sobre los alcances concretos del acuerdo y su implementación. Operadores marítimos y compañías energéticas siguen atentos a la situación de cientos de embarcaciones que permanecen afectadas por las restricciones impuestas durante el conflicto, así como al estado de las instalaciones de producción y exportación de hidrocarburos.

La posibilidad de una reapertura plena de Ormuz representa un alivio especialmente importante para las economías asiáticas, que dependen en gran medida del petróleo y el gas provenientes del Golfo Pérsico. Diversos gobiernos comenzaron a expresar públicamente su respaldo a la iniciativa y reclamaron que las negociaciones avancen hacia una solución duradera.

Australia celebró el acuerdo y destacó que contribuye a restaurar la libertad de navegación en la zona. En la misma línea se pronunciaron autoridades de Nueva Zelanda y Turquía, que pidieron aprovechar la oportunidad para profundizar el diálogo diplomático.

Mientras tanto, el dólar operó con leves bajas frente a las principales monedas del mundo. Analistas atribuyeron el movimiento a la combinación de una mejora en el sentimiento de mercado y una caída de los precios de la energía, aunque advirtieron que la fortaleza reciente de la economía estadounidense podría limitar una corrección más profunda de la divisa.

Pese al optimismo inicial, el mercado sigue monitoreando las negociaciones. Trump advirtió que Estados Unidos podría retomar las medidas de presión sobre Irán si no se alcanza un acuerdo definitivo sobre el programa nuclear iraní, un factor que mantiene abierta la posibilidad de nuevos episodios de volatilidad en la región.