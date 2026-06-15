Selección argentina, EN VIVO: la jornada del lunes 15 de junio en el Mundial 2026

La Selección argentina ultima detalles en Kansas y se prepara para el debut en el Mundial 2026 de este martes ante Argelia. A un día del partido, Lionel Scaloni define el equipo y probó variantes, con la duda de Dibu Martínez en el arco. Tras una semana de trabajos intensos, el entrenador tuvo ayer una práctica a puertas cerradas, pensando en el primer partido del Grupo J.
Primer rival de Argentina en el Mundial 2026: cómo juega Argelia y cuáles son sus principales figuras
Los Zorros del Desierto serán el primer rival de la Albiceleste y cuenta con varios jugadores importantes que podrían complicar el debut.
Argentina llega al Mundial 2026 con la obligación de defender la corona que conquistó cuatro años atrás en Qatar y el papel de ser uno de los favoritos a quedarse nuevamente con la copa. Los dirigidos por Lionel Scaloni integrarán el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania.