Selección argentina, EN VIVO: la jornada del lunes 15 de junio en el Mundial 2026

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La Selección Argentina aprovechó el descanso y recorrió Kansas antes del debut

descanso previo al primer partido

A solo 48 horas del estreno ante Argelia, la Selección argentina abrió sus puertas para un respiro necesario. Con la luz verde de Lionel Scaloni, varios futbolistas salieron de la concentración en Kansas para desconectar y bajar los niveles de ansiedad. En las últimas horas, se viralizaron imágenes de Nicolás Paz, José López y Agustín Giay: vestidos de civil, los juveniles disfrutaron de una tarde de caminata en la previa del estreno mundialista.

Esta búsqueda de equilibrio no es nueva: para el cuerpo técnico, otorgar momentos de relax es clave para descomprimir la inevitable tensión mundialista, replicando una fórmula que dio grandes resultados en la convivencia de Qatar 2022. Lejos de esconderse, durante la caminata Paz, López y Giay se mostraron super predispuestos con los fanáticos. Hubo selfies, firmas y un ida y vuelta muy cálido tanto con los argentinos que coparon la ciudad como con los hinchas locales.