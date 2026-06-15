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15 de junio 2026 - 10:01

Selección argentina, EN VIVO: la jornada del lunes 15 de junio en el Mundial 2026

Scaloni define el equipo que debutará ante Argelia este martes 16 de junio.

Scaloni define el equipo que debutará ante Argelia este martes 16 de junio.

Por Prensa AFA

La Selección argentina aguarda en Kansas por el debut en la Copa del Mundo ante Argelia. Todas las novedades y últimas noticias del equipo de Lionel Scaloni y Messi.

La Selección argentina ultima detalles en Kansas y se prepara para el debut en el Mundial 2026 de este martes ante Argelia. A un día del partido, Lionel Scaloni define el equipo y probó variantes, con la duda de Dibu Martínez en el arco. Tras una semana de trabajos intensos, el entrenador tuvo ayer una práctica a puertas cerradas, pensando en el primer partido del Grupo J.

Las noticias son alentadoras para el cuerpo técnico, ya que prácticamente todo el plantel se encuentra a disposición. En los últimos entrenamientos, Scaloni trabajó movimientos tácticos específicos, ejercicios de defensa y ataque y bloques de fútbol reducido de alta intensidad. La única ausencia sigue siendo la de Nicolás Tagliafico, mientras que el resto de los futbolistas pudo entrenarse con normalidad, una situación que le permite al entrenador contar con múltiples variantes para definir los 26 convocados y el once inicial.

La principal incógnita sigue siendo Emiliano "Dibu" Martínez, que continúa evolucionando de la fractura en el dedo anular de su mano derecha. El arquero campeón del mundo volvió a entrenarse con ambos guantes, respondió bien a las exigencias físicas y hasta les transmitió tranquilidad a los hinchas con un gesto hacia las cámaras y un mensaje optimista: "Estamos bien". Aunque las sensaciones del marplatense son positivas y los estudios mostraron avances en la recuperación, el cuerpo técnico mantiene la cautela y evaluará su estado en los próximos entrenamientos antes de tomar una decisión definitiva sobre su presencia en el debut mundialista.

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Primer rival de Argentina en el Mundial 2026: cómo juega Argelia y cuáles son sus principales figuras

Los Zorros del Desierto serán el primer rival de la Albiceleste y cuenta con varios jugadores importantes que podrían complicar el debut.

mahrez argelia (1)

Argentina llega al Mundial 2026 con la obligación de defender la corona que conquistó cuatro años atrás en Qatar y el papel de ser uno de los favoritos a quedarse nuevamente con la copa. Los dirigidos por Lionel Scaloni integrarán el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania.

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Encuentro entre La Mona Jiménez y los jugadores de la Selección argentina

Durante la concentración de la Selección argentina en Estados Unidos, La Mona Jiménez protagonizó un momento inolvidable en el streaming de AFA Estudio. Mientras el rey del cuarteto repasaba sus grandes éxitos en una entrevista distendida, los cordobeses Julián Álvarez, Nahuel Molina y Lisandro Martínez aparecieron de sorpresa detrás de escena para saludar al ídolo popular, sumando una alegría extra a la intimidad de los campeones del mundo.

video Mona Gimenez y Selección

Más tarde, las redes oficiales del cantante compartieron la intimidad del encuentro a través de varias fotos con el resto del plantel, destacándose una postal junto a Lionel Messi. La Mona también subió fragmentos de la nota en los que se lo ve cantando "¿Quién se ha tomado todo el vino?", entre otros grandes himnos de su repertorio.

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El emotivo posteo de Lionel Messi en la previa de su sexto Mundial con la Selección argentina

MESSI

La cuenta regresiva llega a su fin. Con el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 ya en marcha, la Selección Argentina ultima detalles para su debut de este martes a las 22:00 (hora de Argentina) en Kansas frente a Argelia, abriendo la acción del Grupo J que completan Austria y Jordania. En medio de la creciente expectativa, Lionel Messi encendió las redes sociales este sábado con un posteo cargado de nostalgia.

Messi celebró un hito histórico en sus redes sociales al repasar, a través de una serie de fotos, sus seis participaciones en Copas del Mundo. Su viaje mundialista comenzó hace exactamente 20 años en Alemania 2006, continuó en Sudáfrica 2010 bajo la dirección de Diego Maradona, y siguió en Brasil 2014 y Rusia 2018, hasta alcanzar la gloria eterna en Qatar 2022.

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La Selección Argentina aprovechó el descanso y recorrió Kansas antes del debut

descanso previo al primer partido

A solo 48 horas del estreno ante Argelia, la Selección argentina abrió sus puertas para un respiro necesario. Con la luz verde de Lionel Scaloni, varios futbolistas salieron de la concentración en Kansas para desconectar y bajar los niveles de ansiedad. En las últimas horas, se viralizaron imágenes de Nicolás Paz, José López y Agustín Giay: vestidos de civil, los juveniles disfrutaron de una tarde de caminata en la previa del estreno mundialista.

Esta búsqueda de equilibrio no es nueva: para el cuerpo técnico, otorgar momentos de relax es clave para descomprimir la inevitable tensión mundialista, replicando una fórmula que dio grandes resultados en la convivencia de Qatar 2022. Lejos de esconderse, durante la caminata Paz, López y Giay se mostraron super predispuestos con los fanáticos. Hubo selfies, firmas y un ida y vuelta muy cálido tanto con los argentinos que coparon la ciudad como con los hinchas locales.

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