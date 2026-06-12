Chau ladrillos en construcción: el invento alemán que permite edificar una casa en 7 días con materiales no tradicionales

La tecnología utiliza bloques de madera maciza que se ensamblan entre sí sin necesidad de cemento, adhesivos ni anclajes metálicos.

La propuesta ya cuenta con certificación oficial para construir casa de hasta dos plantas con ático.

Una empresa alemana desarrolló un sistema de construcción que permite levantar la estructura de una vivienda en solo siete días utilizando bloques de madera maciza que se ensamblan entre sí.

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La tecnología, creada por la firma NiTO Holzstein , busca ofrecer una alternativa más rápida y sustentable frente a los métodos tradicionales basados en ladrillos y hormigón.

La innovación ya fue homologada en el país europeo para levantar edificios de hasta dos plantas más un ático . A continuación, conocé los detalles.

Cómo funcionan los bloques de madera para construir edificios

La tecnología desarrollada por NiTO Holzstein está compuesta por bloques fabricados íntegramente con madera estructural certificada de clase C24, un material utilizado en Europa debido a su resistencia, estabilidad y capacidad para soportar cargas estructurales importantes.

Cada pieza es producida con altos niveles de precisión industrial para que pueda encajar perfectamente con las demás mediante un sistema de machihembrado. Los bloques se unen entre sí sin cemento, pegamentos, tornillos o anclajes metálicos.

Las partes llegan listas para ser instaladas y se colocan siguiendo un diseño previamente planificado.

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Una de las particularidades más llamativas es que incluso las fijaciones internas están realizadas con elementos de madera. Esto permite crear estructuras libres de componentes sintéticos y metales.

La certificación otorgada por el Instituto Alemán de Tecnología de la Construcción (DIBt) habilita su uso en construcciones de hasta dos plantas más un ático, incluyendo casas familiares, viviendas vacacionales, talleres, garajes, anexos y pequeños locales comerciales.

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Beneficios de esta construcción

La principal ventaja de este sistema es la reducción de los tiempos de construcción. Según la compañía, un trabajador capacitado puede ensamblar aproximadamente un metro cuadrado de pared en menos de un minuto.

Además, asegura que el casco estructural de una vivienda promedio puede levantarse en alrededor de 7 días, mientras que la obra tradicional puede demandar varios meses.

La rapidez también impacta directamente sobre los costos operativos, ya que disminuye la necesidad de mano de obra y equipos profesionales.

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Al estar fabricado únicamente en madera, el sistema facilita el reciclaje de sus materiales una vez finalizada la vida útil del edificio. A esto se suma una menor presencia de sustancias químicas dentro de la vivienda.

Y, al poder desmontar o modificar las partes con mayor facilidad, se simplifican futuras reparaciones, remodelaciones o ampliaciones. Los bloques pueden intervenirse de manera más simple que al utilizar hormigón o mampostería.