El acuerdo entre EEUU e Irán y los límites del poder en Medio Oriente

El entendimiento reduce el riesgo de una guerra más amplia y devuelve estabilidad a una de las rutas energéticas más sensibles del planeta. Pero deja expuestas otras cuestiones: las diferencias entre los aliados, el ascenso de nuevos actores y la persistencia de las disputas que dieron origen al conflicto.

El fin de las hostilidades estabiliza la ruta energética del estrecho de Ormuz y frena el riesgo de una guerra abierta. Sin embargo, el pacto funciona más como un contenedor de la crisis que como una solución definitiva , dejando al descubierto que ninguna potencia puede imponer hoy su propio orden en la región.

Después de más de tres meses de guerra, Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo que reduce el riesgo inmediato de una escalada regional y alivia las tensiones sobre uno de los puntos más sensibles de la economía mundial: el estrecho de Ormuz .

Sin embargo, detrás del anuncio y de las celebraciones diplomáticas, el entendimiento revela una realidad más compleja. El conflicto modificó prioridades, expuso diferencias entre aliados, elevó el perfil de nuevos actores y dejó sin resolver las cuestiones más delicadas que enfrentan a las partes.

Para Donald Trump , el acuerdo constituye mucho más que un logro diplomático. El presidente estadounidense busca presentarlo como la prueba de que la presión militar ejercida desde febrero terminó obligando a Teherán a sentarse a negociar.

Después de semanas en las que la guerra amenazó con disparar los precios del petróleo y alimentar la incertidumbre económica, la Casa Blanca intenta proyectar la imagen de un mandatario capaz de transformar una confrontación abierta en una salida negociada.

En vísperas de las elecciones legislativas de noviembre, el republicano busca aparecer como el dirigente que devolvió la estabilidad a una región al borde de una crisis de consecuencias imprevisibles.

Israel, un jugador clave en el conflicto

Pero la secuencia de las últimas semanas también dejó al descubierto que Estados Unidos e Israel no siempre observan la región bajo el mismo prisma. La alianza estratégica entre ambos países continúa siendo uno de los pilares fundamentales de la arquitectura de seguridad en Medio Oriente, pero la guerra mostró que las prioridades no son necesariamente idénticas.

Mientras Washington parecía cada vez más interesado en impedir que la crisis se transformara en una amenaza para la economía global y en un problema político interno, el gobierno de Benjamín Netanyahu mantuvo una lógica de presión permanente sobre Hezbolá en Líbano y sobre las estructuras regionales respaldadas por Teherán. Más que una ruptura, lo que quedó expuesto fue una diferencia de tiempos y de objetivos.

donald trump mojtaba jamenei Estados Unidos e Irán llegaron a un entendimiento. ¿Por fin llega la paz?

Para Israel, la prioridad seguía siendo debilitar el entramado de influencia iraní en la región. Para Estados Unidos, en cambio, prolongar indefinidamente el conflicto comenzaba a producir costos crecientes. El proceso que desembocó en el acuerdo también dejó al descubierto una transformación más silenciosa, pero no menos significativa.

La diplomacia no estuvo monopolizada por las grandes potencias occidentales. Pakistán emergió como un mediador inesperadamente relevante. Qatar volvió a demostrar su capacidad para mantener abiertos canales de diálogo con actores enfrentados. Arabia Saudita y Turquía participaron activamente de las gestiones. En tanto, Europa acompañó el proceso, pero sin conducirlo.

Lo que dejó al descubierto este episodio es que Medio Oriente ya no aparece exclusivamente como un escenario sobre el cual actúan las grandes potencias. Los actores regionales han comenzado a desempeñar un papel cada vez más importante en la gestión de las crisis y en la configuración del equilibrio de poder. Este constituye uno de los cambios menos visibles, pero probablemente más significativos que dejó la crisis.

Al mismo tiempo, el contenido del acuerdo invita a la prudencia. Las cuestiones más delicadas que llevaron al conflicto permanecen abiertas. El programa nuclear iraní continúa siendo objeto de negociación. Las sanciones económicas impuestas sobre Teherán siguen formando parte de una agenda pendiente. Las reservas de uranio enriquecido y las relaciones entre Irán y sus aliados regionales continúan siendo potenciales focos de tensión.

En otras palabras, el entendimiento alcanzado entre Washington y Teherán parece diseñado para contener la crisis más que para resolverla.

benjamin Netanyahu y Donald Trump.jpg Netanyahu, un aliado fundamental para Trump en Medio Oriente. NBC

La reducción de las hostilidades no equivale necesariamente a la desaparición de las causas que las originaron. Las discrepancias fundamentales permanecen intactas y serán trasladadas a una nueva etapa de negociaciones.

Si algo terminó imponiéndose sobre todos los actores involucrados fue la realidad económica. El estrecho de Ormuz, por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo mundial, se convirtió durante estos meses en una amenaza para la estabilidad financiera internacional.

La posibilidad de una interrupción prolongada del suministro energético comenzó a inquietar a los mercados, a los principales consumidores de petróleo y a los gobiernos de todo el mundo. La caída inmediata del precio del crudo tras el anuncio del acuerdo mostró hasta qué punto la estabilidad energética se había transformado en un interés compartido incluso entre países enfrentados.

Ni Estados Unidos, ni Irán, ni Israel, ni las monarquías del Golfo podían ignorar indefinidamente los costos de una guerra prolongada. La economía terminó actuando como un poderoso factor de contención y obligó a todos a reconsiderar los límites de la confrontación.

Irán y Estados Unidos: la guerra y la demostración de poder

Pero detrás de las declaraciones de victoria y de los intentos de cada actor por presentar el acuerdo como un éxito propio, emerge una realidad más compleja: después de más de tres meses de guerra, ninguno de los protagonistas consiguió imponer completamente su voluntad.

Si bien Estados Unidos fue capaz de infligir un elevado costo militar y económico a Irán, no logró doblegar completamente al régimen ni resolver unilateralmente la cuestión nuclear. El hecho de que ambas partes hayan regresado a una mesa de negociación constituye una admisión implícita de los límites de la presión militar. En tanto, Irán consiguió preservar al régimen y evitar una derrota estratégica, pero tampoco logró expulsar a Estados Unidos de la región ni quebrar a Israel.

La supervivencia terminó siendo una forma de victoria, aunque insuficiente para alterar de manera decisiva la correlación de fuerzas. Por su parte, Israel debilitó a Hezbolá y mantuvo la amenaza iraní en el centro de la agenda internacional, pero no consiguió eliminar a la organización libanesa ni resolver definitivamente el problema que representa la República Islámica.

Después de más de tres meses de guerra, el acuerdo que se firmará este viernes en Ginebra revela los límites del poder de todos los actores involucrados. Y más que consagrar un vencedor, puso de manifiesto que ninguno posee hoy el poder suficiente para imponer por sí solo el orden regional que desearía construir.