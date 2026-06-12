El pueblito de Buenos Aires de solo 77 habitantes que es perfecto para descansar de la rutina

Una de las mejores opciones provinciales para desconectarse de la ciudad, los ruidos y reencontrarse con la naturaleza.

La provincia de Buenos Aires alberga cientos de destinos ideales para quienes buscan escapar del ritmo acelerado de las grandes ciudades. Más allá de los lugares turísticos tradicionales, existen pequeños pueblos rurales que conservan intacta su identidad y ofrecen una experiencia diferente para disfrutar durante un fin de semana.

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Cada vez más viajeros eligen este tipo de escapadas para reconectarse con la naturaleza, descubrir historias locales y disfrutar de la tranquilidad que caracteriza al interior bonaerense. Son lugares donde el tiempo parece transcurrir más lento y donde todavía sobreviven costumbres que forman parte de la historia de la provincia.

Uno de esos rincones poco conocidos es La Invencible, una pequeña localidad del partido de Salto que cuenta con apenas 77 habitantes y que se convirtió en una opción ideal para quienes buscan descanso, paisajes rurales y una experiencia auténticamente bonaerense.

Con la tranquilidad típica de un pueblo rural, es una gran opción para hacer turismo en Buenos Aires.

La Invencible se encuentra en el partido de Salto, en el norte de la provincia de Buenos Aires. Rodeada por extensos campos y caminos rurales, la localidad conserva el espíritu de los antiguos pueblos ferroviarios que fueron fundamentales para el desarrollo de la región.

El pueblo está ubicado a unos 30 kilómetros de la ciudad de Salto, principal centro urbano de la zona. Gracias a esta cercanía, quienes visitan La Invencible pueden complementar la escapada con servicios, propuestas gastronómicas y atractivos culturales disponibles en la cabecera del partido.

Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Invencible se encuentra a aproximadamente 190 kilómetros, una distancia que permite llegar en pocas horas y disfrutar de una escapada de fin de semana sin recorrer grandes trayectos.

La invencible De esos pueblos donde se puede dejar la bici sin cadenas y las calles son tranquilas. Imagen: Canal de Youtube Pablo Sabarotz

Qué se puede hacer en La Invencible

La principal propuesta de La Invencible es disfrutar de la tranquilidad. Sus calles poco transitadas, el paisaje rural y la escasa cantidad de habitantes crean un entorno perfecto para desconectarse del estrés cotidiano y descansar en contacto con la naturaleza.

Recorrer el pueblo permite conocer construcciones históricas vinculadas a su pasado ferroviario y observar la arquitectura típica de las pequeñas localidades bonaerenses. Cada rincón refleja una parte de la historia del interior provincial y de las comunidades que crecieron alrededor del tren.

Los amantes de las actividades al aire libre encuentran un escenario ideal para realizar caminatas, andar en bicicleta, sacar fotografías de los paisajes pampeanos o simplemente disfrutar de jornadas de descanso rodeados de campo abierto y aire puro.

La invencible Cuenta con apenas 77 habitantes, y grandes espacios para disfrutar la naturaleza. Imagen: Canal de Youtube Pablo Sabarotz

Además, la cercanía con Salto brinda la posibilidad de acceder a restaurantes, almacenes tradicionales y propuestas gastronómicas típicas de la región. De esta manera, la visita combina historia, naturaleza y sabores característicos del interior bonaerense.

Cómo ir hasta La Invencible

Para llegar desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en auto particular, una de las alternativas más utilizadas es tomar el Acceso Oeste hasta empalmar con la Ruta Nacional 7 en dirección a Luján y Junín.

Luego hay que continuar por la Ruta Nacional 7 hasta la zona de Carmen de Areco y seguir los accesos que conectan con el partido de Salto. Desde la ciudad, se debe recorrer el tramo final por caminos locales que conducen directamente a La Invencible.

El viaje demanda aproximadamente dos horas y media, dependiendo del tránsito. La mayor parte del recorrido se realiza por rutas asfaltadas en buen estado, lo que convierte a este pequeño pueblo en una opción accesible para una escapada corta desde la Capital Federal.