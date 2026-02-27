El dólar blue opera a $1.415 para la compra y a $1.435 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.
Dólar blue hoy: a cuánto opera este viernes 27 de febrero
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
-
Dólar hoy: a cuánto cotiza este viernes 27 de febrero
-
Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto cotiza este viernes 27 de febrero
A cuánto opera el dólar oficial hoy, viernes 27 de febrero
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar opera a $1.408 para la venta.
Valor del CCL hoy, viernes 27 de febrero
El dólar CCL opera a $1.480,12 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.1%.
Valor del dólar MEP hoy, viernes 27 de febrero
El dólar MEP opera a $1.437,58 y la brecha con el dólar oficial es de 2.1%.
Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 27 de febrero
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.852,50.
Cotización del dólar cripto hoy, viernes 27 de febrero
El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.461,70, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, viernes 27 de febrero
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s67.307, según Binance.
- Temas
- Dólar
- Dólar Blue
- reservas del BCRA
- BCRA
Dejá tu comentario