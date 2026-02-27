Real blue: a cuánto opera este viernes 27 de febrero

La cotización minuto a minuto para la compra y venta de la divisa brasileña en nuestro país.

El real blue cotiza a $260,75 para la compra y a $272,75 para la venta .

El real paralelo , que circula en el mercado " negro ", generalmente tiene un valor más alto que el oficial. Esto se debe a que se adquiere fuera de los bancos y tiene una cotización independiente.

El real oficial marcó los $270 para la compra y a $285 para la venta. A su vez, el real tarjeta , que es el utilizado para compras en el exterior, se ubicó a un valor de $370,5.

El real brasileño es la moneda de curso legal en Brasil desde 1994. Actualmente, es la divisa más fuerte de América Latina y se encuentra en el puesto número 20 de las monedas más intercambiadas en todo el mundo.

El símbolo del real brasileño es R$ y existen los siguientes billetes: 2, 5, 10, 20, 50 y 100 reales . En cuanto a las monedas, se encuentran disponibles las de 5, 10, 25, 50 centavos y 1 real.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, viernes 27 de febrero

El dólar oficial minorista cerró a $1.375 para la compra y a $1.425 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.429,59 para la venta.

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.408.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, viernes 27 de febrero

El dólar blue cerró a $1.415 para la compra y a $1.435 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

Valor del CCL hoy, viernes 27 de febrero

El dólar CCL cerró a $1.481,69 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.2%.

Valor del dólar MEP hoy, viernes 27 de febrero

El dólar MEP cerró a $1.433,91 y la brecha con el dólar oficial es de 1.8%.

Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 27 de febrero

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.852,50.

Cotización del dólar cripto hoy, viernes 27 de febrero

El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.471,16, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, viernes 27 de febrero

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s67.605, según Binance.