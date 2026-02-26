El BCRA redujo el ritmo de compra de dólares, y las reservas cayeron casi u$s750 millones + Seguir en









La autoridad monetaria terminó su participación en el MLC con un saldo de u$s45 millones. Mientras tanto, comenzaron los movimientos bancarios de fin de mes, que suelen hacer bajar las reservas.

Las reservas cayeron desde un máximo de 2019.

El Banco Central (BCRA) redujo este jueves 26 de febrero el ritmo de compra de dólares en el Mercado Libre de Cambios (MLC). Mientras tanto, las reservas cayeron fuerte por una diversidad de factores.

La autoridad monetaria acumuló 37 jornadas con acumulación de divisas en el MLC. Sin embargo, el saldo de esta rueda fue de u$s41 millones, por debajo del promedio de los cinco días hábiles previos (u$s94 millones).

En ese marco, las reservas brutas internacionales retrocedieron u$s749 millones, tras haber alcanzado esta semana un récord desde 2019. Fuentes oficiales dijeron a Ámbito que esto respondió por pagos de deuda a organismos por u$s30 millones, caída de cotizaciones por otros u$s30 millones, un pago de deuda provincial y el comienzo de los movimientos bancarios de fin de mes que suelen generar una merma de reservas.

Según el cálculo del economista Federico Machado, en términos netos las reservas se encuentran en unos u$s1.228 millones, una cifra que supera el nivel de fines de enero.

El dólar volvió a subir, mientras bajan las tasas El dólar oficial parece haber encontrado su piso, ya que este jueves anotó su tercera suba al hilo y volvió a superar los $1.400, al cerrar en los $1.408.

Este rebote de la cotización se da en un contexto de baja en las tasas de interés ya desde hace unos días. En esa misma línea, en la licitación del miércoles el Tesoro no ofreció títulos cortos a tasa fija y decidió liberar pesos al mercado, algo que da mayor liquidez a la plaza financiera. La caución en pesos a un día, operaba en esta jornada a 17,9% TNA. Operadores señalaron que la ausencia de instrumentos a tasa fija presionó a la baja las tasas cortas y, en paralelo, incentivó una mayor demanda de cobertura cambiaria.