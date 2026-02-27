Lo que se dice en las mesas: como siempre el mercado se adelanta a las buenas noticias, ahora ¿la calle aguantará?

Pasó el capítulo laboral de la zaga de reformas estructurales pendientes y prometidas, no solo al Fondo Monetario Internacional (FMI) , y mientras en el mundo entero la preocupación gira en torno a un posible evento crítico en el mercado del crédito privado, ya varios popes de Wall Street han lanzado serias advertencias al respecto, y recalculan los efectos del revés arancelario de Trump , a nivel local la “pax cambiaria”, en medio de los coletazos que sufre la economía real, enmudece la toma de decisiones de inversión “fogoneando” el “ carry trade ”.

En las mesas opinan que, evaluando el cierre del 2025, la coyuntura y el primer bimestre del año, sin lugar a dudas lo visto no es más que una nueva muestra de que el mercado siempre se adelanta. Porque consideran que la situación económica y política, a grandes rasgos mejoró en términos de que es mejor de lo esperado por el consenso en diciembre pasado para esta altura del año. Y sobrevuela el interrogante si esta sensación de “pax cambiaria” se vincula, necesariamente, al mal momento de la economía real. Aunque todos se muestran contentos con las compras de reservas del Banco Central (BCRA) , lo que era un viejo clamor del mercado y del FMI. Nadie oculta sus preocupaciones, en términos de los riesgos que enfrenta el programa económico de La Libertad Avanza, sobre la economía real.

Al decir del economista jefe de una conocida gestora, hay olor a estancamiento, pero con ribetes de heterogeneidad. Nadie vislumbra ninguna mejora, sobre todo, en el consumo privado frente a un cúmulo de señales que indican que los ingresos familiares continuarán bajo presión, no solo por el rebote inflacionario. Al respecto, en un encuentro virtual el tridente económico-financiero de una señera boutique financiera ponderó que el ancla fiscal se mantiene a flote, con algunos comodines, pero por suerte el Gobierno logra mantener el equilibrio macro, y eso garantiza que por lo menos acota la volatilidad de corto plazo.

Un grupo de empresarios industriales, convocados por un “private banking”, escuchó el diagnóstico macro de boca de una de las economistas más prestigiosas de la City que en resumen les dijo que: la “bonanza” financiera detrás de la aceleración del “carry trade” activado con dólares financieros en la previa de la temporada alta de la cosecha , coexistió con un nuevo éxito político del Gobierno en el Congreso; pero esas buenas noticias financieras conviven con datos rezagados de una economía real débil y con avances heterogéneos, con nuevos cierres de fábricas y de plantas , y despidos frente al cambio en los precios relativos bajo un nuevo atraso cambiario; mientras en la vereda de enfrente mejoraron las cuentas externas de enero de la mano de una caída de casi 12% interanual en las impo y una suba de más del 19% en las expo, gracias a los productos primarios.

En todo encuentro y reunión se destaca, ya como un estandarte, el alto nivel de compras de divisas que mantuvo el BCRA, más de 100 palos diarios promedio, sumando más de 2.400 millones en lo que va del año. El anfitrión venía de participar de un foro de EMTA en Miami donde se debatió la política monetaria estadounidense, los flujos en cada clase de activos, la trayectoria de las calificaciones de los países latinoamericanos, el camino a seguir para Argentina, las próximas elecciones en Brasil y Colombia. Allí se cruzó con Alberto Bernal (XP Investments), a Tiago Severo (BlueCrest Capital Management), Todd Martínez (Fitch Ratings), Diego Chameides (Galicia) y Patrick Esteruelas (Kirkoswald Asset Management), entre otros colegas y analistas.

Como corolario se trajo la impresión de que a pesar de las persistentes incertidumbres políticas y de políticas en toda la región, el mercado ve atractivas oportunidades a largo plazo en los mercados de bonos latinoamericanos, particularmente en Colombia, Brasil y México. Según le explicaron, las elevadas primas por plazo en estos mercados reflejan distintos grados de riesgo relacionado con las elecciones, persistencia de la inflación e incertidumbre política, pero también crean puntos de entrada atractivos para los inversores.

trump aranceles eeuu

Trump, aranceles y la Corte

El entusiasmo de los “traders” tras la anulación de los aranceles globales de Trump por parte de la Corte Suprema de EEUU parece haberse atemperado por lo escuchado entre operadores neoyorkinos y londinenses y sus pares latinos. Ahora los más entusiasmados son los bufetes especializados en litigios contra el Estado que involucrarán reclamos por algo más de 140.000 millones de dólares, lo que, según especialistas, implicará largos litigios. Pero para los operadores, sesgados a la macro, el ida y vuelta, y la respuesta de Trump, de un arancel global del 15%, es una señal en sí, que pone a la inversión en “stand by”. Porque, según explicaron a los colegas latinos, los mercados pueden tolerar impuestos (ya que Trump deberá cubrir ahora la recaudación faltante) pero lo que no toleran bien es no saber quién tiene la lapicera y si tiene tinta deleble.

Para los operadores argentinos que escuchaban, todo esto era como si el Viejo Vizcacha te escupiera el asado, después de haber celebrado la reciente firma de un acuerdo comercial, que ahora quedará en suspenso. Tras el “conference call” neoyorkino, los locales volvieron a sus posiciones, aún bajo los efectos carnavalescos. Desde un banco nacional, parafraseando al ingeniero Alsogaray, alertaron que había que pasar el invierno, algo así como “Winter is coming” para los más jóvenes, y fans del Juego de tronos.

Uno de esos operadores millennials ironizó, casi como un veterano, que este país es tan especial que se espera el invierno a pesar que todavía se está en medio de la primavera, en clara referencia al febril “carry”. Una de las damas más perspicaces del mercado explicaba que, con la reforma laboral, habrá ganadores y perdedores, pero en este proceso schumpeteriano de destrucción creativa, el problema no era destruir, sino que el problema es que se está destruyendo más rápido de lo que se crea. No es teoría, son plantas que cierran, son empleos que no migran automáticamente hacia sectores más productivos. Algo de esto ya venía alertando el economista Ricardo Arriazu, a quien no se lo puede señalar como opositor, cuyas alertas parecen haber caído en saco roto en medio del salvataje del Tesoro de EEUU.

El paraguas de la "inocencia fiscal"

Por eso, si bien los últimos sondeos dan que tanto la confianza del consumidor como el nivel de aprobación de la gestión del Gobierno se mantienen elevadas en torno al 44% y 48% respectivamente, todos coinciden en que, por ahora, la calle parece aguantar. ¿Hasta cuándo?, la pregunta del millón. Por lo pronto, están mirando qué hará el Tesoro con el “rollover” mientras el BCRA sigue comprando reservas. En el corto, la tasa le gana al dólar, pero no hay mucho convencimiento de largo. El “carry” vive si las tasas de los bonos en pesos a tasa fija siguen por encima del 2,5 a 2,7%. Porque el problema no es que las tasas sean altas, sino que la inflación sigue alta. Nadie espera una gran compresión de tasas en los bonos soberanos en dólares, por el momento.

Encuentro gastronómico en zona norte entre varios representantes de las principales ALyCs que aún festejaban la posibilidad de recibir depósitos en efectivo en cuentas comitentes bajo la Ley de Inocencia Fiscal. Explicó un experto tributario que la Comisión Nacional de Valores (CNV) había adecuado el marco normativo y habilitado que el “cash” vuelva al sistema. En síntesis, más flexibilidad, más formalización, más mercado de capitales, bajo el paraguas de la llamada “inocencia fiscal”. Los más financistas, inquietos con los datos inflacionarios, reconocían que el esquema oficial era priorizar la estabilidad cambiaria a costa de más volatilidad en las tasas de interés. A lo que un viejo lobo del mercado pedía cautela, porque si las tasas bajaban demasiado eso podía dar vuelta el “carry” y calentar al dólar. O sea, hoy se ve un dólar más o menos tranquilo, pero una tasa inquieta.

También fue comentada la visita de un pope del Citibank. Se trata de Vis Raghavan que ostenta el cargo de Global Head of Banking and Executive Vice Chair, un ex Lehman, ex JPMorgan. El CEO local, Federico Elewaut, fue el anfitrión quien acompañó al ilustre visitante a ver clientes y conocer más de los equipos sobrevivientes del glorioso Citibank de los 80/90. Por lo que trascendió, al parecer, el visitante apunta a recuperar la posición del Citi a la vanguardia del mercado, algo sin duda ambicioso. Por lo pronto, ya se abrochan los cinturones en el Citi. Pero el ejecutivo nacido en la India no vino solo, estuvo acompañado por el CEO del Citi para Latam, Julio Figueroa, durante su primera visita a América Latina desde que se incorporó al banco, haciendo escala en Argentina, Brasil, Colombia y México. Lo que vino a confirmar que, para el banco estadounidense, cuya acción llegó a cotizar a menos de un dólar durante la gran crisis financiera, la región volvió a ser importante para el éxito global de Citi. Cuentan en los pasillos de la sucursal porteña que el año pasado el ejecutivo indio recibió una gratificación de más de 50 millones de dólares, y ya había recibido unos 25 millones el año anterior, en premio a la recuperación del banco.

Como en todo encuentro siempre hay algún abogado, el que participaba del asado sanisidrense avisó, no se sabe si con motivos turísticos o profesionales, o ambos, que a fin del mes que viene tendrá lugar la conferencia más importante de abogados del año a nivel regional, en Punta del Este. Se trata de la “Mergers and acquisitions in Latin America - building bridges through business: rethinking M&A in the Americas” organizada conjuntamente por el Latin American Regional Forum y M&A Committee de la International Bar Association.