Lanús va por la Recopa Sudamericana ante Flamengo en el Maracaná: horario, TV y formaciones + Seguir en









Flamengo y Lanús definirán este jueves la Recopa Sudamericana 2026 en el estadio Maracaná, donde el equipo argentino intentará sostener la ventaja conseguida en la ida para conquistar un nuevo título internacional.

Lanús va por la Recopa Sudamericana ante Flamengo en el Maracaná: horario, TV y formaciones

Lanús, conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino, llega a Río de Janeiro con el 1-0 obtenido en "La Fortaleza" gracias al gol de Rodrigo Castillo. Con este resultado le permite depender de sí mismo para dar la vuelta olímpica en Brasil y sumar la cuarta estrella internacional de su historia.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El presente del Flamengo, campeón vigente de la Copa Libertadores y del Brasileirao, atraviesa un inicio de temporada irregular pese a sus recientes victorias en el ámbito local.

El equipo conducido por Filipe Luís necesita ganar para al menos forzar el alargue y buscar una remontada ante su gente.

Lanús, en cambio, mantiene viva la ilusión continental tras su consagración en la Copa Sudamericana 2025. El "Granate" ya sabe lo que es obtener resultados importantes en el Maracaná y apuesta nuevamente al orden colectivo y al poder ofensivo de Castillo para sostener la ventaja.

El primer título internacional del calendario Conmebol tendrá su definición en Río de Janeiro, con un Flamengo obligado a revertir la serie y un Lanús que busca hacer historia lejos de casa.

A qué hora juegan Flamengo vs. Lanús Hora: 21.30 Por dónde ver Flamengo vs. Lanús TV: ESPN. Formaciones Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Lucas Paquetá, Giorgian de Arrascaeta; Jorge Carrascal, Pedro y Éverton. DT: Filipe Luis. Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo, Marcelino Moreno; Eduardo Salvio, Ramiro Carrera y Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino. Estadio: Maracaná. Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay). VAR: Andrés Cunha (Uruguay).