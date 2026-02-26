Los futuros de soja tocaron máximos de tres meses ante posibles compras adicionales de China Por Juan Carlos Cáceres + Seguir en









Los contratos de la oleaginosa, y el precio de sus subproductos, repuntaron producto de la demanda del gigante asiático. El lento ritmo de cosecha en Brasil también influye.

Por la mañana, los contratos de soja anotaron nuevos picos en tres meses. Depositphotos

Los futuros de soja repuntaron en el mercado de Chicago y tocaron máximos de tres meses en la mañana, ante la expectativa de los operadores por posibles compras adicionales de China. El gigante asiático mantiene su demanda de granos en Brasil y EEUU.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En el mediodía de este jueves, el contrato a marzo de 2026 alcanzó los u$s422,74 por tonelada, desde los u$s421,91 en los que cerró el pasado miércoles, y consolida una recuperación que comenzó la semana pasada. En tanto, el contrato a julio 2026 subía a u$s432,19.

A nivel local, en el mercado de Rosario, la tonelada de la oleaginosa trepó $5.000 hasta los $460.000. En dólares, el contrato a mayo retrocedió 3,3% a u$s324,80, producto del aumento del tipo de cambio.

La consultora y Magíster en Finanzas, Mariela Brandolin, señaló a Ámbito que el primer impulso para la suba lo dieron las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien afirmó que la nación asiática compraría 8 millones de toneladas adicionales de soja estadounidense, para completar así un total de 20 millones. "Ese anuncio reactivó las expectativas de demanda y marcó el inicio del movimiento alcista", explicó.

Soja+Dolar_02.jpg A su vez, la especialista sostuvo que, en las últimas jornadas, la suba encontró "nuevos fundamentos" a partir de "la debilidad del dólar" (que mejora la competitividad de EEUU), así como "mayores perspectivas de demanda vinculadas a los biocombustibles y una cosecha de soja en Brasil que avanza con cierta ralentización".

Fondos especulativos detrás de las subas de precios Por otra parte, Brandolin explicó que, detrás de una suba de precios, "siempre están los fondos especulativos", los cuales se encuentran posicionados y efectúan compras desde hace varias semanas. En tanto, los precios de subproductos como el aceite de soja treparon 0,7%, mientras que los de la harina de soja lo hicieron en 0,8%, en un contexto de alta volatilidad frente a cualquier nueva novedad sobre la demanda y las inclemencias del tiempo. En referencia a este último punto, el corredor de cereales y oleaginosas, Esteban Moscariello, sostuvo en su cuenta de X que en la Argentina y el sur de Brasil, "el déficit hídrico mantiene la preocupación sobre los rindes", mientras que en el centro del país vecino el exceso de humedad "puede afectar calidad y ritmo de cosecha".

Temas Soja

Dólar

China