Boca llega a este encuentro en ventaja, ya que en el encuentro de ida se impuso como local con un discreto 1-0, gracias al gol del delantero uruguayo Miguel Merentiel, quien definió tras una gran asistencia del mediocampista y capitán, Leandro Paredes.
Boca visita a O´Higgins, en busca de los octavos de la Copa Sudamericana: horario, TV y formaciones
Boca visitará este jueves a O´Higgins de Chile, en busca de un lugar en los octavos de final de la Copa Sudamericana, el segundo torneo de clubes más importante de América.
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De todas maneras, el "Xeneize" quedó envuelto en cuestionamientos luego de la goleada 3-0 que sufrió ante Deportivo Riestra en su debut en el Torneo Clausura, en un partido donde dejó una muy pobre imagen.
Sin embargo, en aquella presentación no dijo presente Paredes, a quien le dieron unos días de descanso porque arrastraba muchas semanas de competición sin poder descansar.
O´Higgins, por su parte, viene de perder 2-0 en condición de visitante contra Deportes Concepción por la Liga de Primera de Chile, donde marcha décimo luego de 16 fechas disputadas.
A qué hora juegan O´Higgins vs Boca
Hora: 21:30.
Por dónde ver O´Higgins vs Boca
TV: DSports
Formaciones
O´Higgins: Omar Carabalí; Luis Pavez Muñoz, Miguel Brizuela, Alan Robledo, Felipe Faúndez; Juan Leiva, Felipe Ogaz; Francisco González, Bryan Rabello, Martín Sarrafiore y Arnaldo Castillo. DT: Lucas Bovaglio.
Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.
Estadio: El Teniente
Árbitro: Wilmar Roldán (Col)
VAR: David Rodríguez (Col)