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30 de julio 2026 - 10:08

Boca visita a O´Higgins, en busca de los octavos de la Copa Sudamericana: horario, TV y formaciones

Boca visitará este jueves a O´Higgins de Chile, en busca de un lugar en los octavos de final de la Copa Sudamericana, el segundo torneo de clubes más importante de América.

Boca visita a O´Higgins, en busca de los octavos de la Copa Sudamericana: horario, TV y formaciones

Boca visita a O´Higgins, en busca de los octavos de la Copa Sudamericana: horario, TV y formaciones

The Sporting News

Boca llega a este encuentro en ventaja, ya que en el encuentro de ida se impuso como local con un discreto 1-0, gracias al gol del delantero uruguayo Miguel Merentiel, quien definió tras una gran asistencia del mediocampista y capitán, Leandro Paredes.

De todas maneras, el "Xeneize" quedó envuelto en cuestionamientos luego de la goleada 3-0 que sufrió ante Deportivo Riestra en su debut en el Torneo Clausura, en un partido donde dejó una muy pobre imagen.

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Sin embargo, en aquella presentación no dijo presente Paredes, a quien le dieron unos días de descanso porque arrastraba muchas semanas de competición sin poder descansar.

O´Higgins, por su parte, viene de perder 2-0 en condición de visitante contra Deportes Concepción por la Liga de Primera de Chile, donde marcha décimo luego de 16 fechas disputadas.

A qué hora juegan O´Higgins vs Boca

Hora: 21:30.

Por dónde ver O´Higgins vs Boca

TV: DSports

Formaciones

O´Higgins: Omar Carabalí; Luis Pavez Muñoz, Miguel Brizuela, Alan Robledo, Felipe Faúndez; Juan Leiva, Felipe Ogaz; Francisco González, Bryan Rabello, Martín Sarrafiore y Arnaldo Castillo. DT: Lucas Bovaglio.

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Estadio: El Teniente

Árbitro: Wilmar Roldán (Col)

VAR: David Rodríguez (Col)

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