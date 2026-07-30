Los bonos argentinos operan dispares pese al rebote de Wall Street y el riesgo país se mantiene cerca de los 450 puntos + Agregar ámbito en









La deuda soberana en dólares muestra variaciones acotadas mientras las bolsas estadounidenses avanzan impulsadas por los sólidos resultados de Microsoft.

Cómo cotizan los activos argentinos este jueves. Depositphotos

Los bonos soberanos en dólares operan este jueves con comportamiento dispar, pese a la mejora del clima financiero internacional impulsada por los sólidos resultados de Microsoft y el avance de los principales índices de Wall Street. En ese contexto, el riesgo país se mantiene en 449 puntos básicos, en medio de la volatilidad global que continúa por la guerra en Medio Oriente.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En ese contexto, los títulos soberanos en dólares operan con comportamiento mixto. Entre los Globales predominan las subas, lideradas por el Global 2046 (+0,17%), seguido por el Global 2030 (+0,09%) y el Global 2035 (+0,06%). En tanto, los Bonares muestran mayoría de bajas, con la excepción del AL30, que avanza 0,17%. Las caídas son encabezadas por el Bonar 2038 y el Bonar 2035, que retroceden hasta 0,07%.

En el plano local, el riesgo país se mantiene cerca de los 450 puntos básicos, un nivel que todavía condiciona el acceso de la Argentina al financiamiento externo. No obstante, la decisión de la Fed de mantener las tasas sin cambios podría favorecer una mayor demanda por activos de mercados emergentes, en la medida en que los inversores busquen retornos superiores a los ofrecidos por los Treasuries estadounidenses.

1/4 Depositphotos 2/4 Depositphotos 3/4 Depositphotos 4/4 Depositphotos