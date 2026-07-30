Provincias: gobernadores que recibieron en abril adelantos de coparticipación analizan refinanciarlos

Algunos de los gobernadores que recibieron anticipos ayuda en abril analizan refinanciarlos.

Algunas provincias que tomaron en abril el crédito de $400.000 millones de anticipo de coparticipación federal que les dio el Ministerio de Economía, ya estarían analizando refinanciar esos compromisos, según pudo averiguar Ámbito.

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La ayuda se dispuso para evitar que los gobernadores tuvieran que recurrir al mercado de capitales o los bancos donde tendría que haber pagado tasas de interés más altas en dólares. Ese préstamo se pactó al 15% anual. Se trata de financiamiento a pagar dentro del año fiscal, con descuento directo de la coparticipación federal, de modo que, contablemente, para los estados subnacionales forman parte de su deuda flotante.

Los estados que acudieron a la ayuda del Ministerio de Economía fueron Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán. El dato muestra que, si bien los gobernadores estuvieron obligados a hacer ajuste en sus propios territorios ante la caída de los envíos del Gobierno Nacional y de su propia recaudación, esto no resultaría suficiente.

Según pudo saber Ámbito de fuentes con conocimiento del tema, ahora hay tres provincias que ya tienen definido pedir una refinanciación al Ejecutivo Nacional y una cuarta lo tiene en evaluación. Dependerá, luego, de que el Ministerio de Economía, que conduce Luis Caputo, lo convalide.

En el primer trimestre de este año el superávit primario de las gobernaciones cayó del 0,4% del PBI del 2025 al 0,2% en 2026. La tendencia es que las provincias pasen a estar en rojo. En julio habría una excepción. Como se pagó el 27 de este mes el vencimiento del Impuesto a las Ganancias de las personas, la coparticipación subió.

Sube la deuda financiera desde las provincias La deuda publica de las provincias alcanzó al 3,4% del PBI en el primer trimestre de este año, lo que implica un crecimiento de 0,2 puntos con relación a igual período de 2025. Así lo indica la consultora Politikon Chaco en base a datos de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP). "El stock de deuda consolidado de las provincias y CABA totalizó $32,6 billones al cierre del primer trimestre de 2026. Medido en moneda constante, dicha cifra equivale a un crecimiento del stock del 7% respecto a igual período de 2024", señala Politikon Chaco en un informe. El mismo detalla que "de esta forma, la deuda provincial representó el 3,4% del PIB, cuando un año atrás era del 3,2%". "Tomando los datos de los primeros trimestres de los últimos veinte años, la deuda pública provincial en este 2026 exhibe uno de los menores niveles, ubicándose solo por encima del 2025 en relación con el producto", dice el reporte. El estudio indica que el 74,4% de la deuda de las provincias corresponde a bonos mientras que los organismos internacionales explican el 20,1%. Por otro lado, los bancos explican el 3,1%, mientras que el gobierno nacional representa el 1,6%. El 0,7% de la deuda es con el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR) y lo que se denomina "deuda consolidada", que corresponde a compromisos regularizados con planes de pago anteriores.

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