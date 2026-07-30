El dólar mayorista retrocede por segunda jornada consecutiva y se aleja de los $1.500 + Agregar ámbito en









El tipo de cambio se enfila a cerrar el mes en terreno positivo y el blue se consolidó como la segunda cotización más alta del mercado.

El dólar baja este jueves. Foto: Unsplash

El dólar oficial cae por segunda jornada consecutiva en el segmento mayorista este jueves, mientras que el dólar blue volvió a desmarcarse del resto de las cotizaciones y mantuvo su precio. Así, amplió la brecha cambiaria hasta su nivel más alto de 2026. La calma en la city apareció tras la licitación del miércoles, en la que Economía logró un rollover del 144,5% y colocó $12,21 billones, así como otros u$s309 millones mediante la reapertura del Bonar 2029.

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El dólar oficial cae a $1.491,5 para la venta a nivel mayorista, y se ubica así a 23,6% del techo de la banda cambiaria, que hoy se estableció en $1.843,63.

Los contratos de futuros anotan bajas de hasta 0,4% para los tramos de 2026. El mercado estima que el tipo de cambio mayorista se ubicará a $1.490 para fines de julio y en torno a $1.628,5 en diciembre

Para Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio, el dólar mayorista comenzó a mostrar una mayor estabilidad respecto de la semana pasada. "En los tres primeros días de esta semana el tipo de cambio mayorista bajó un peso, contra una suba de cinco pesos registrada en idéntico lapso de la semana anterior", señaló.

El comportamiento fue distinto en el mercado informal. El dólar blue permanece sin cambios en $1.570 para la venta, luego de haber alcanzado un máximo intradiario de $1.575. Con este desempeño, acumula un incremento de $55 en julio, equivalente al 3,6%, y se consolida como la segunda cotización más alta del mercado, solo por detrás del dólar contado con liquidación (CCL).

La estabilidad del tipo de cambio informal frente a la baja del oficial llevó la brecha cambiaria a cerca del 5%, el mayor nivel desde fines de diciembre de 2025. El dólar se mantuvo más calmo que los días anteriores al cierre del mes Por su parte, el economista Gustavo Ber consideró que será clave determinar si la reciente estabilización del dólar responde únicamente al vencimiento de una Lelink o si forma parte de una estrategia oficial orientada a consolidar el proceso de desinflación mediante la política cambiaria y monetaria. La reforma de la Carta Orgánica del BCRA En paralelo, el mercado sigue de cerca el anuncio del Gobierno sobre la reforma de la Carta Orgánica del BCRA. Según confirmó el vocero presidencial, Javier Milei presentará este jueves el proyecto mediante una cadena nacional. Mientras tanto, el Banco Central mantiene el techo superior de la banda cambiaria en $1.842,40, lo que deja al dólar mayorista todavía 23,2% por debajo de ese límite.