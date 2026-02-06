El dólar blue opera a $1.420 para la compra y a $1.440 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.
Dólar blue hoy: a cuánto opera este viernes 6 de febrero
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
Dólar hoy: a cuánto cotiza este viernes 6 de febrero
Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto cotiza este viernes 6 de febrero
A cuánto opera el dólar oficial hoy, viernes 6 de febrero
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar opera a $1.442 para la venta.
Valor del CCL hoy, viernes 6 de febrero
El dólar CCL opera a $1.506,81 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4.5%.
Valor del dólar MEP hoy, viernes 6 de febrero
El dólar MEP opera a $1.460,80 y la brecha con el dólar oficial es de 1.3%.
Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 6 de febrero
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.898.
Cotización del dólar cripto hoy, viernes 6 de febrero
El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.506,64, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, viernes 6 de febrero
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s64.833, según Binance.
