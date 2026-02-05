Cuánto va a subir el dólar en 2026, según los gurúes de la city + Seguir en









Este jueves el BCRA publicó el REM de enero. Los participantes estimaron una evolución del tipo de cambio oficial casi en línea con la inflación.

El mercado dio a conocer sus nuevas proyecciones para el dólar. Depositphotos

Los gurúes de la city mantuvieron sus pronósticos de pax cambiaria en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) realizado en enero por el Banco Central (BCRA). Vale aclarar, no obstante, que la encuesta de la autoridad monetaria se hizo antes de la polémica desatada a raíz de la renuncia de Marco Lavagna al frente del INDEC y las especulaciones sobre una intervención del Gobierno en la publicación de estadísticas del organismo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Entre el 28 y el 30 de enero, el BCRA recopiló las proyecciones de 33 consultoras y centros de investigación, y de 12 entidades financieras. La mediana de las respuestas arrojó un dólar oficial esperado de $1.475, en promedio, para febrero, lo cual implicaría un incremento mensual del 1,8%.

Hacia adelante, las variaciones estimadas se ubican la misma zona, con leves oscilaciones al alza y a la baja. Como consecuencia, el mercado aguarda un tipo de cambio mayorista de $1.750 para diciembre; esto representaría una suba anual del 20,9%.

image Crecen las dudas sobre la intervención del Gobierno en el IPC: ¿impactará en el REM de febrero? De este modo, el sector privado calcula que el precio del "billete verde" se mantendrá casi estable en términos reales durante 2026, ya que la inflación esperada es de 21%.

De todos modos, a partir de esta semana las perspectivas pueden haber cambiado. Esto es por el paso al costado que dio el titular del INDEC, en medio de las presiones del Gobierno para postergar el debut del Índice de Precios al Consumidor (IPC) actualizado con las canasta de consumo de 2017/2018.

En la Casa Rosada dijeron que el nuevo IPC debería publicarse cuando la inflación mensual comience con cero ya que, de no ocurrir esto, "para que no digan que cambiamos para que la inflación dé más baja el mes que viene o el otro cuando sabemos que eso va a ser así". "Dejamos todo como está y cuando la inflación sea cero, actualizaremos lo que haya que actualizar”, profundizaron. Por otra parte, las expectativas de tasa de interés TAMAR (para plazos fijos mayoristas) relevadas por el REM muestran un sendero descendente a lo largo de 2026, aunque con correcciones al alza respecto del relevamiento previo. Para febrero, la mediana de las proyecciones se ubica en 31,8%, con una baja gradual hacia 25% en julio. A 12 meses, el mercado espera una TAMAR de 21,8%. En todos los tramos se observa una revisión alcista frente al REM anterior, con ajustes que van desde 0,7 a 4,3 puntos porcentuales, lo que refleja un mercado que sigue anticipando desinflación y recorte de tasas, pero a un ritmo más lento.

Temas Dólar

REM

BCRA