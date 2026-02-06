Lo que se dice en las mesas: fuegos de artificio en la cocina libertaria, en medio de una fuerte rotación de carteras

Comenzó, casi a pleno, el mercado financiero 2026 tras el veranito cambiario de enero, pero mientras a nivel local una serie de fuegos de artificio libertarios, de manual, como el conventillo sobre el tema de la ropa y la industria textil, caramelizados por la imprevista salida del titular del INDEC , barnizada por el nuevo IPC, en medio de una gran batalla legislativa por lograr la tan remanida reforma laboral , una clara obsesión mileísta, el mercado mundial asiste a una fuerte rotación de posiciones.

¿Qué ocurre en el mundo? Se está produciendo una rotación en el mercado donde los resultados de las grandes tecnológicas no terminan de convencer a los inversores y el escepticismo persiste, siendo el segmento de software el más castigado, con caídas significativas ante la posible disrupción que la inteligencia artificial (IA) puede generar en sus modelos de negocio, en algunos casos incluso de forma existencial.

Entonces, mientras la opinión pública parece distraída por el debate textil, como preludio de la saga “The Devil Wears Prada” 2, aunque la gente se notifica de los precios de útiles, libros, matrículas, etc. y demás ajustes del sector servicios, y el Gobierno se alista para la batalla legislativa por la “laboral”, en las mesas de operaciones se plantean dos o tres preguntas claves ya bajo el imperio del nuevo sistema cambiario, y las mieles de una nueva fase de “ carry trade ” .

¿Qué se preguntan los operadores entre sí? En primer lugar, si se pueden proyectar las compras de reservas del Banco Central (BCRA) de enero al resto del año y la tendencia bajista del tipo de cambio. Pero también debaten si con un BCRA comprando reservas día a día, en algún momento, el tipo de cambio puede superar el techo indexado de la banda. Dicho esto, el otro interrogante se centra en plantear qué pasaría si en algún momento el mercado cambiario queda sin oferta excedente, ahí el BCRA compraría igual dólares a los ponchazos, aunque hiciera subir el tipo de cambio, o en ese caso una imprevista suba del tipo de cambio será la excusa para sostener que la demanda de dinero no acompaña. Veremos, por lo pronto desde una de las principales consultoras de la City porteña aconsejan monitorear la demanda privada de divisas porque puede complicar el accionar del Tesoro que debe asegurarse un mínimo mensual de compras para el pago de intereses, lo que redundaría en un tipo de cambio más alto.

Muy interesante el contrapunto, del otro lado del Río de la Plata, entre el gestor de carteras emergentes de uno de los principales jugadores globales y colegas rioplatenses, ávidos de señales externas sobre el riesgo país argentino. El gestor suizo, en un raid para ver clientes en la región se detuvo unos días en Punta del Este donde cruzó espadas con argentinos, brasileños y uruguayos, y tuvo tiempo para asistir a una de las proyecciones del festival de cine de José Ignacio.

Consultado sobre Argentina, compartió la novedad que los bonos argentinos habían vuelto al menú de deuda emergente del fondo. Ponderó al Presidente Milei no solo por el recorte del gasto público, que rara vez gana elecciones, sino el desplome de la inflación y el impulso de reformas radicales, en su lenguaje financiero, por no decir estructurales. Reconoció que el resultado electoral los sorprendió, sobre todo luego del revés bonaerense, y que ello le aseguró un mandato mucho más sólido para su programa de reformas y, quizás, la reelección. Todo ello ha redundado en una baja del riesgo país, pero considera que el repunte de los bonos todavía tiene mucho más margen para avanzar. Comparó a Milei con Jair Bolsonaro, por el enfoque pragmático, con la diferencia que el argentino es más participativo en todo. Por todo esto, sostuvo que los bonos en pesos vuelven a estar sobre-ponderados en las carteras. Adelantó que espera que las agencias mejoren la calificación de Argentina hasta alcanzar una nota de “B” o menos, lo que sería una señal importante, si ello sucediera, podría haber una compresión del diferencial de entre 150 y 200 puntos básicos.

En un almuerzo, en la estancia del “noruego”, dio una pista para sus colegas, ante el aumento vertiginoso de la valoración de las acciones tecnológicas: los inversores en deuda de mercados emergentes no son inmunes al riesgo de una burbuja tecnológica por lo que es conveniente tener una estrategia de cobertura específica. Ocurre que, explicó, gran parte del buen desempeño de los bonos en moneda local de mercados emergentes del año pasado se debió a que las monedas con alto “carry” tienen una correlación muy alta con los activos de riesgo, como el Nasdaq o el S&P, entonces, si hay una corrección en las acciones tecnológicas estadounidenses o algo parecido, los mercados de deuda emergente con alto “carry” seguirán el mismo camino. Por lo tanto, sin apostar a la baja, tiene sentido rotar ligeramente desde las monedas con alto “carry” hacia las monedas de mercados emergentes más baratas, pero con bajo “carry”, como típicamente las asiáticas, por ejemplo, la rupia, el won y el yuan.

willem dafoe

Glamour esteño

Mucha imaginación sobre la temporada esteña, que hace tiempo dejó de ser lo que era. Otro público, sobre todo en José Ignacio. Lo fuerte del mercado local se va antes de mediados de enero. Sin embargo, mientras continúa la descontrolada embestida inmobiliaria y desarrollista desde La Juanita y más allá de Arenas de José Ignacio, y los parroquianos debaten un desarrollo equilibrado conservando el glamour del bosque, el festival de cine de José Ignacio, ya un clásico, tuvo como estrella indiscutible al actor estadounidense Willem Dafoe quien junto al director argentino Gastón Solnicki participaron con su film “The Souffleur”. Entre las paradas gastronómicas del binomio, el resto de Fernando Trocca fue una de ellas, no solo por el nivel de la cocina sino porque el chef argentino tiene una fugaz participación en el film que promete alzarse con alguna estatuilla en Los Ángeles. Pero si bien la película de Dafoe-Solnicki fue presentada en el maravilloso Pavilion Vik, del fracasado ex Setai, el premiado film brasileño “El agente secreto” de Kleber Mendonça Filho con el protagónico de Wagner Moura (Tropa de élite, Narcos, entre otras) tuvo un escenario fascinante, la Bodega Oceánica José Ignacio, bajo una impresionante luna llena. Fue la película que sorprendió por la convocatoria, más allá de la presencia de los brasileños que justo veraneaban allí, superó todas las expectativas. Mientras la que parece haber desencantado, por la pronta migración de los asistentes, pese a que el escenario era ideal, la llamada bajada de los pescadores, fue la franco-española “Sirat” de Oliver Laxe, por cierto, muy dura y dramática.

En medio de tanto film, en un evento privado un grupo de visitantes estadounidenses y europeos debatían las esquirlas del escandaloso caso Epstein, bautizado la mancha venenosa, ironizando que Donald Trump aparecía más veces mencionado en los expedientes que Dios y Jesús en la Biblia. Un comensal sostuvo que Donald Trump, Melania Trump y Mar-a-Lago aparecían más de 38.000 veces en cerca de 5.000 expedientes de Epstein publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Y hablando de alta gastronomía, sin duda, la vuelta de un clásico de Marismo de Fede Desseno, los Gnocchi de papa, pero ahora a la Bolognesa (ragú al horno de leña) que elevó la vara de la zona. Se trata de una receta del chef italiano Matteo Cetti. Hasta Dafoe no se privó de visitar el restó quien luego posó con todo el personal, cuchilla en mano en foto de familia.

De vuelta a las mesas un grupo sub-35 intercambiaba figuritas sobre la caída de la tasa de interés overnight ante el mayor nivel de liquidez, lo que junto con un dólar más o menos quieto desalentaba el apetito por la cobertura. Todos miraron con atención proyección de inflación, dólar y tasa TAMAR del REM del BCRA, allí se enfocaron los operadores. Allí surgió una trade idea, el bono dual “TTJ26”. Explicaron que los bonos en pesos a tasa TAMAR y DUAL lucen atractivos comparados a las letras y bonos de tasa fija (LECAP/BONCAP).

¿Qué hay detrás de esta apuesta? Que la tasa de interés no baje significativamente en el corto plazo ya que los bancos probablemente mantendrán las pasivas altas ante la volatilidad actual de tasas. Ocurre que el proceso de desinflación y la estabilidad financiera está ligado, en parte, a las tasas reales positivas. Por ende, el BCRA priorizará la desinflación más que la compra de reservas. Además, los bonos TAMAR/DUAL lucen como una buena cobertura si la tasa llegase a subir. Sobre el dato de inflación, pusieron sobre la mesa que para EcoGo, enero viene con 2,5% en Alimentos y bebidas; y un 2,4% para el promedio mensual del IPC donde los precios regulados y estacionales tuvieron un rol significativo en la explicación del dato mensual.