Tras la reunión de gobernadores PJ con CGT, Quintela llamó a paro "por tiempo indeterminado" contra la reforma laboral









En diálogo con Radio con Vos, el gobernador de La Rioja cuestionó la constitucionalidad de la iniciativa y afirmó que avanza sobre derechos consagrados en el artículo 14 bis. Además, pidió que se defina un plan de lucha con medidas de fuerza.

Luego de la reunión entre gobernadores peronistas y la conducción de la CGT, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, pidió avanzar con un plan de lucha que incluya un paro general “por tiempo indeterminado” contra la reforma laboral del Gobierno, al considerar que el proyecto es “absolutamente inconstitucional” y afecta derechos consagrados en la Constitución.

En diálogo con Radio con Vos, Quintela sostuvo que el rechazo de los gobernadores no es solo político, sino también jurídico. “Es absolutamente inconstitucional, porque avanza sobre los derechos que están consagrados en el artículo 14 bis de la Constitución. Por eso nosotros resistimos esta reforma”, subrayó.

El pedido de un plan de lucha El mandatario provincial reveló que durante el encuentro, en el cual participaron seis gobernadores, planteó explícitamente la necesidad de endurecer la respuesta sindical. “En la reunión que tuvimos con la CGT planteé que era necesario un plan de lucha, una resistencia a través de un paro general de 24, 48, 72 o 96 horas y después por tiempo indeterminado, con movilización”, detalló.

Según explicó, la protesta no debería agotarse solo en la movilización, sino ofrecer una salida política y social. “Cuando la sociedad salga a la calle y vuelva a su domicilio, tiene que entrar con una propuesta que la beneficie o que le genere expectativa producto de su lucha por la defensa de sus derechos”, remarcó. En ese sentido, expresó su expectativa de una definición. “Esperamos que la CGT pueda decidir mañana el plan de lucha”, señaló.

En ese marco, Quintela reivindicó también el rol histórico del peronismo frente a escenarios adversos. “La resistencia va a tener su costo, pero el peronismo está acostumbrado y siempre estuvo en la resistencia en la defensa de los derechos, no solo de los trabajadores, sino de todos los argentinos”, afirmó.

La posibilidad de judicializar la reforma Consultado sobre la eventual judicialización de la reforma laboral en caso de que avance en el Congreso, el gobernador no descartó ese escenario y volvió a cuestionar al Ejecutivo nacional por el vínculo con las provincias. “Este gobierno lleva dos años y dos meses en el ejercicio de la función y nunca las provincias se vieron beneficiadas de su gestión. No tuvimos ni una vivienda, ni un puente, ni una obra de agua, de energía, no tuvimos una escuela ni la apertura de una fábrica. Absolutamente nada”, sostuvo. En ese contexto, Quintela remarcó que el conflicto podría trasladarse al plano judicial. “Por supuesto que sí puede haber judicialización. La CGT tiene que encabezar todo esto y nosotros acompañarla”, concluyó. En un escenario en el que el Ejecutivo se muestra confiado en reunir los apoyos necesarios para avanzar con la reforma, el gobernador riojano reafirmó su respaldo a la CGT y a los trabajadores, y advirtió que el conflicto podría escalar tanto en las calles como en el plano judicial.