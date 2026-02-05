El riesgo país se sostiene sobre los 500 puntos y los ADRs caen hasta 6% + Seguir en









Las bajas en los títulos soberanos impiden que el riesgo país retome vuelva a perforar ese umbral clave.

Los títulos operan con leves bajas este jueves. Vecteezy

Los bonos en dólares vuelven a operar en baja este jueves y extienden el sesgo negativo de las últimas ruedas. En este contexto, el riesgo país medido por J.P. Morgan retorna a niveles superiores a los 500 puntos básicos.

Dentro de la curva, los Globales registran caídas de hasta 0,5% encabezados por el GD29, seguido del GD38(-0,4%) mientras que los Bonares ceden hasta 1,1% de la mano del AL29 y el AL41 (-0,9%).

Los mercados ratifican la racha bajista el jueves inmersa en una inesperada problemática que disparó la renuncia de Marco Lavagna del INDEC, mientras que una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) visita el país para una revisión de metas.

El Gobierno decidió no cambiar la base del 2004 para medir la inflación mensual, como se había comprometido el expresidente del Ente de Estadística y Censos (INDEC) Marco Lavagna, lo que provocó su salida y contrajo el interés inversor sobre activos. Luis Caputo, ministro de Economía, ratificó que los cambios en las ponderaciones del IPC se harán una vez terminado el proceso de desinflación, diciendo que junto al presidente Javier Milei no estuvieron de acuerdo de la variación por razones técnicas, ya que las que se buscaban instrumentar se basaban en desactualizadas de 2017 y 2018. Estos ruidos políticos generados por el INDEC llevaron nuevamente al riesgo país ligeramente por arriba de los 500 puntos básicos, cuando la semana pasada los había bajado a sus menores niveles en casi ocho años

Al mismo tiempo, el FMI envió al país una representación oficial para hacer una revisión de metas. Una fuente del BCRA se mostró confiado por los resultados actuales. En este contexto, también hay una fuerte aversión global al riesgo con caídas contundentes de los principales índices de EEUU hasta un 1,4%.

S&P Merval y ADRs Por otro lado, el S&P Merval en pesos y en dólares cotiza con una baja de hasta 0,6%. Las acciones operan con mayoría de pérdidas de hasta 1,3% de la mano de Comercial del Plata, Telecom y Cresud (-1,2%). Las leves subas pertenecen a Metrogas hasta un 3%, Pampa Energía (0,9%) y Edenor (0,7%). Los ADRs argentinos, en tanto, operan con caídas de hasta 6% lideradas por Telecom, Grupo Financiero Galicia (-2,6%) e IRSA (-2,6%).