Dólar, inflación, tasas y PBI: los gurúes de la city renuevan pronósticos clave para el mercado

El Banco Central publicará un nuevo Relevamiento de Expectativas del Mercado, realizado a fines de enero, consumado el primer mes del nuevo esquema cambiario.

El BCRA publicará el REM de enero. Pixabay

En el comienzo del segundo mes del año, los principales economistas y analistas del país vuelven a recalibrar sus proyecciones macroeconómicas. El Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) de enero, que el Banco Central publicará este jueves, reflejará ajustes clave en las previsiones para el dólar, la inflación, las tasas de interés y el crecimiento del PBI, en un contexto marcado por un firme IPC, y un tranquilo tipo de cambio.

En el REM de diciembre, los gurúes de la city mantuvieron sus expectativas de un dólar en calma para la primera mitad de año. En materia de inflación realizaron un leve ajuste alcista en los niveles esperados, aunque sostuvieron su pronóstico de que los aumentos de precios irán cediendo de acá a junio.

Las respuestas de los 44 participantes (que incluyen consultoras, bancos y centros de investigación) arrojaron el mes pasado un tipo de cambio oficial esperado de $1.484 para fines de enero, lo cual implicaría un alza mensual del 2,5%, en línea con el ajuste que tendrá el techo de la banda.

Sin embargo, a partir de allí el sector privado esperaba menores aumentos para el "billete verde", que para mayo y junio correría por debajo de la inflación. Para los primeros seis meses, calculan un avance del 10,9%, que ubicaría la cotización en $1.605.

dolar blue Depositphotos Proyecciones de inflación y PBI del REM de diciembre Mientras tanto, las proyecciones de inflación subieron de manera tenue en el REM de diciembre. Para el último mes del año (dato que se conocerá de manera oficial el próximo martes) se espera un 2,3%, cuando en el REM de noviembre se esperaba un 2,2%.

Sin embargo, a partir de allí el mercado prevé una tendencia a la baja, que desembocaría en un aumento del 1,5% en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio. image Otro elemento importante son las proyecciones sobre actividad económica, que en el REM de noviembre habían mostrado una importante mejora, luego del ajuste al alza que hizo el INDEC para datos viejos de su serie desestacionalizada del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE). En diciembre, el conjunto de analistas estimó que en el cuarto trimestre de 2025 el Producto Bruto Interno (PBI) ajustado por estacionalidad habría crecido 0,4% respecto al tercer trimestre (-0,4 puntos respecto al relevamiento previo). Para 2026 esperan en promedio un nivel de PBI real 3,5% superior al promedio de 2025 (+0,1 puntos que el REM anterior).

