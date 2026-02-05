Las reservas internacionales del Banco Central (BCRA) perforaron los u$s45.000 millones luego de que Argentina efectuara un pago de vencimientos de deuda por u$s823 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI).
Argentina le pagó al FMI vencimiento por u$s832 millones y las reservas del BCRA perforaron u$s45.000 millones
La entidad monetaria informó que se registraron compras por u$s126 millones, el monto más alto desde mediados de enero.
Este jueves, la entidad monetaria informó que se registraron compras por u$s126 millones, el monto más alto casi 3 semanas, luego de que el pasado 14 de enero saliera al mercado a hacerse de u$s187 millones.
El pago al FMI coincide con el arribo a Buenos Aires de una misión técnica del propio organismo internacional para avanzar en la segunda revisión del programa de Facilidades Extendidas firmado el año pasado.
A cuánto operó el dólar oficial hoy, jueves 5 de febrero
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.442.
A cuánto cotizó el dólar blue hoy, jueves 5 de febrero
El dólar blue cerró a $1.420 para la compra y a $1.440 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.
Valor del CCL hoy, jueves 5 de febrero
El dólar CCL cerró a $1.501,46 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4,1%.
Valor del dólar MEP hoy, jueves 5 de febrero
El dólar MEP cerró a $1.460,80 y la brecha con el dólar oficial es de 1,3%.
Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 5 de febrero
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.898.
Cotización del dólar cripto hoy, jueves 5 de febrero
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.503,53, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, jueves 5 de febrero
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cotiza en los u$s63.771,60, según Binance.
