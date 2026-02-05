El gobierno de Javier Milei creó la Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina + Seguir en









La nueva dependencia buscará refutar versiones falsas y marcar errores de medios y dirigentes políticos. En la Casa Rosada la comparan con experiencias similares impulsadas por Donald Trump en Estados Unidos.

El Gobierno creó una Oficina de Respuesta Oficial para desmentir “operaciones” y combatir la desinformación.

El gobierno de Javier Milei creó la Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina, en una nueva avanzada contra los medios de comunicación y el periodismo. Según detalla en el posteo de la cuenta oficial de la red social X, dicho organismo tiene como objetivo "desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política". Se trata de una réplica a una iniciativa de Donald Trump.

Desde el Ejecutivo explicaron que la iniciativa parte de la premisa de que la sola difusión de información oficial ya no resulta suficiente frente al avance de la desinformación. Por eso, la nueva oficina tendrá como objetivo señalar falsedades concretas y contrarrestarlas con datos, en una estrategia que busca intervenir de manera directa en la discusión pública.

La Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina fue creada para desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política. Porque solo "informar" no alcanza si la desinformación avanza sin… — Oficina de Respuesta Oficial (@RespOficial_Arg) February 5, 2026 La creación de la oficina también se inscribe en la decisión oficial de eliminar la pauta publicitaria estatal, una política que, según la Casa Rosada, puso fin al financiamiento de "relatos" y dejó al descubierto una mayor circulación de información falsa. Frente a ese escenario, el Ejecutivo sostiene que resulta necesario pasar de una comunicación pasiva a una estrategia de desmentida activa.

"Esta Oficina no busca convencer ni imponer una mirada. Tiene por objetivo que los ciudadanos puedan distinguir hechos de operaciones y datos de relatos. La democracia no se fortalece cuando se tolera la mentira, sino cuando se la expone. La Oficina de Respuesta Oficial existe para eso: para que la desinformación no quede sin respuesta y para que la verdad vuelva a ser información" señaló el Gobierno en un comunicado.

Oficina de Respuesta Oficial, una réplica del gobierno de Donald Trump En el Gobierno señalan que el modelo tiene antecedentes internacionales y mencionan como referencia experiencias impulsadas durante la presidencia de Donald Trump, cuando la Casa Blanca montó estructuras específicas para confrontar públicamente a medios y periodistas a los que acusaba de difundir noticias falsas.

Tweets by RapidResponse47 Lejos de fortalecer el sistema democrático, la iniciativa abre un interrogante de fondo sobre el vínculo del Gobierno con la prensa y sobre el lugar que el oficialismo está dispuesto a conceder a la crítica y al control periodístico del poder. Respaldo presidencial y del ministro de Economía La creación de la Oficina de Respuesta Oficial fue celebrada públicamente por el presidente Javier Milei y por el ministro de Economía, Luis Caputo. A través de sus redes sociales, Milei afirmó que la iniciativa servirá para "desenmascarar mentiras y operaciones de los medios", en línea con su discurso habitual de confrontación con el periodismo. Caputo, en tanto, se limitó a expresar su apoyo con un mensaje breve en el que calificó la medida como una "excelente iniciativa".

PARA DESENMASCARAR MENTIRAS Y OPERACIONES DE LOS MEDIOS.

Fin. https://t.co/cy9F0mDzXH — Javier Milei (@JMilei) February 5, 2026 El respaldo explícito de las principales figuras del Gobierno refuerza el carácter político de la nueva oficina y confirma que se inscribe en la estrategia comunicacional del Ejecutivo, que busca responder de manera directa a las coberturas y análisis críticos sobre su gestión.